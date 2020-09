Duta Iran untuk PBB: AS Tidak Akan Pernah Melihat Kembalinya Resolusi yang Dihentikan

Majid Takht-Ravanchi, Iran’s envoy to the United Nations.jpg

IslamTimes - Perwakilan Tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht-Ravanchi menyebut tindakan AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran sebagai tidak praktis, dengan mengatakan AS tidak akan pernah melihat kembalinya resolusi yang dihentikan.

“Keputusan AS hari ini untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran tidak memiliki efek praktis; sebaliknya, itu adalah tanda putus asa yang jelas setelah kegagalannya baru-baru ini di PBB yang hanya menambah isolasi AS," tulis Takht Ravanchi di akun Twitter-nya pada hari Senin (21/9)."AS tidak akan pernah melihat kembalinya resolusi yang dihentikan karena — dalam hukum internasional - tidak ada," tambahnya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam pesan Twitter merujuk pada pernyataannya pada hari Senin dalam sesi di Dewan Luar Negeri AS, mengatakan mendapatkan kepercayaan untuk masuk kembali ke JCPOA adalah satu-satunya pilihan bagi presiden AS.Dia mencatat bahwa Iran tidak memiliki preferensi untuk hasil pemungutan suara AS dan Iran selalu siap untuk dialog regional yang inklusif.[IT/r]