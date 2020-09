Berbicara Di PBB, Trump Menuduh China Menyebarkan COVID-19

IslamTimes- Trump kemudian mulai meniup terompetnya sendiri di depan para delegasi yang berkumpul, mengklaim bahwa meskipun bersama-sama menutup-nutupi, dia telah dapat mengambil tindakan cepat, menyejajarkan usahanya dalam menangani krisis virus corona dengan seorang presiden masa perang.

Presiden AS Donald Trump sekali lagi menyalahkan China atas pandemi COVID-19 dan meminta Beijing untuk dihukum karena penanganan penyakit tersebut.Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa, Trump menuduh China mengizinkan virus korona "meninggalkan China dan menginfeksi dunia".Trump, yang berbicara kepada para delegasi di markas besar PBB di New York melalui konferensi video dari Gedung Putih, menggunakan istilah "virus China" untuk merujuk pada penyakit tersebut, yang menyiratkan bahwa Beijing dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah bekerja sama untuk menutupi bahaya pandemi.Trump kemudian mulai meniup terompetnya sendiri di depan para delegasi yang berkumpul, mengklaim bahwa meskipun bersama-sama menutup-nutupi, dia telah dapat mengambil tindakan cepat, menyejajarkan usahanya dalam menangani krisis virus corona dengan seorang presiden masa perang.Dia menggambarkan tindakan pemerintah sebagai "mobilisasi paling agresif sejak Perang Dunia Kedua."Trump lebih jauh memuji pemerintahannya dalam perang melawan pandemi virus korona dengan mengatakan kepada para delegasi, "Kami akan mendistribusikan vaksin, kami akan mengalahkan virus, kami akan mengakhiri pandemi, dan kami akan memasuki era baru kemakmuran, kerja sama, dan perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. . "Pemerintah telah mengumumkan awal bulan ini bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif virus korona global PBB, yang dikenal sebagai COVAX.Sementara itu, Trump telah mendapat sorotan atas upayanya untuk meremehkan pandemi di masa-masa awalnya.Ia juga dikritik karena tidak kompeten dalam menangani penyakit tersebut.Sejak kasus penyakit pertama yang diketahui di AS diidentifikasi pada Januari, hampir 200.000 orang Amerika tewas akibat Virus tersebut.(IT/TGM)