Di PBB, Venezuela, Kuba Mengecam Hegemoni AS

Venezuela dan Kuba telah meminta komunitas internasional untuk membentuk front persatuan dan melawan hegemoni Amerika Serikat dan blokade terhadap negara-negara di saat krisis global, termasuk pandemi virus corona.Dalam pidato yang direkam sebelumnya di Sidang Umum PBB pada hari Senin, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menekankan perlunya bersatu dalam menghadapi pandemi mematikan dan menyerukan dunia untuk melawan hegemoni dan "gagasan imperialis"."Venezuela mendukung dunia multipolar, sistem PBB yang diperbarui, sistem yang tahu bagaimana menegakkan hukum internasional dan melindungi rakyat dunia," kata Maduro, mengecam serangan AS terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tanpa menyebutkan secara eksplisit sebab dan alasannya."Ini bukan waktunya untuk menghina, untuk mengancam WHO, sekarang saatnya bersatu untuk mendukungnya," kata Maduro. “Dunia mengalahkan fasisme 75 tahun yang lalu dan dunia juga akan menang melawan mereka yang merasa menjadi hegemoni, melawan ide-ide imperialis, dan akan mampu mengalahkan neo-fasisme.”Presiden AS Donald Trump menuduh WHO berpihak pada China atas dugaan penundaan penyelidikan tentang asal-usul wabah virus korona. Trump dan anggota pemerintahannya telah mengklaim virus corona baru berasal dari laboratorium di China, tuduhan yang ditolak oleh WHO dan para ahli lainnya, selain China sendiri.(IT/TGM)