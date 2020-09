Esper: AS Berkomitmen untuk Menjaga Sisi Kualitatif Militer Israel di Timur Tengah

Mark Esper, US Secretary of Defense.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat berkomitmen untuk menjaga keunggulan kualitatif militer Zionis Israel (QME) di Timur Tengah, kata Menteri Pertahanan AS Mark Esper sebelum pertemuan dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz di Pentagon.

Esper membuat pernyataannya sehubungan dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pejabat Zionis Israel bahwa pemerintahan Trump dapat menjual jet tempur F-35 generasi kelima ke Uni Emirat Arab (UEA). Zionis Israel saat ini menjadi satu-satunya operator pesawat F-35 di kawasan Timur Tengah."Landasan hubungan pertahanan kami adalah menjaga keunggulan kualitatif militer Israel di wilayah tersebut," kata Esper pada hari Selasa (22/9). "Amerika Serikat berkomitmen untuk itu dan Departemen Pertahanan berkomitmen untuk keharusan itu. Kami akan terus mendukung prioritas lama AS untuk mempertahankan QME Zionis Israel."Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan bahwa dia melihat tidak ada masalah dengan mengekspor pesawat generasi kelima ke UEA setelah negara itu menandatangani perjanjian perdamaian dengan Zionis Israel dan berjanji untuk menyelesaikan semua masalah.Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner mengatakan pemerintahan Trump akan mengadakan konsultasi dengan Zionis Israel sebelum membuat keputusan untuk menjual jet F-35.Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan Kongres akan memantau situasi dengan cermat dan berjanji bahwa anggota parlemen akan mengambil tindakan jika perlu untuk menjaga keunggulan kualitatif militer Zionis Israel di wilayah tersebut.Usai pertemuan, Gantz menyinggung topik yang dibahas."Kami berbicara tentang cara-cara untuk memanfaatkan peluang regional sambil menghadapi pasukan yang merusak stabilitas. AS adalah jangkar stabilitas regional & negara kami saling berkomitmen untuk memperdalam kerja sama, sambil melindungi sisi kritis militer Zionis Israel untuk keamanan regional," kata Gantz dalam tweet. setelah pembicaraan di Washington.[IT/r]