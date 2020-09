Komandan Kedua IRGC Memperingatkan AS Terhadap Segala Bentuk Petualangan 

IslamTimes- Dia menambahkan bahwa upaya AS untuk membangun aliansi melawan Revolusi Islam Iran adalah upaya lama, dan akan terbukti gagal.

Orang kedua dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan AS telah gagal dan sekali lagi akan menghadapi kegagalan dalam upayanya untuk membentuk aliansi anti-Iran, memperingatkan Washington terhadap tindakan kebodohan apa pun terhadap Teheran."Jika Amerika melakukan tindakan kebodohan baru, mereka akan menerima pukulan berat yang jauh melampaui imajinasi mereka," kata Laksamana Muda Ali Fadavi kepada jaringan televisi Lebanon al-Mayadeen, Rabu.Dia menambahkan bahwa upaya AS untuk membangun aliansi melawan Revolusi Islam Iran adalah upaya lama, dan akan terbukti gagal.Dia memperingatkan Amerika bahwa mereka akan berada dalam jangkauan pasukan Iran jika mereka berusaha mempertahankan kehadiran militer mereka di kawasan Teluk Persia.Dalam sambutannya, komandan senior IRGC juga mengatakan bahwa AS "tidak akan berhasil mencapai tujuannya untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Iran."AS telah membangun kehadiran militernya di Timur Tengah dengan dalih dugaan ancaman Iran.(IT/TGM)