AS Tidak Akan Berhasil Membentuk Koalisi Anti-Iran 

Wakil Komandan Garda Revolusi Islam Laksamana Ali Fadavi mengatakan bahwa AS tidak akan dapat membentuk koalisi baru melawan Republik Islam Iran.Dia membuat pernyataan pada hari Rabu, mencatat bahwa AS selalu melakukan upaya untuk membentuk koalisi melawan Revolusi Islam dan mereka tidak akan pernah dapat mencapai tujuan mereka.Merujuk pada keberadaan pasukan AS di wilayah tersebut, dia berkata, "Mereka akan berada dalam jangkauan kami jika mereka datang ke Teluk Persia.""Jika AS membuat kebodohan baru, mereka akan menghadapi kekuatan di luar imajinasi mereka," tambahnya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintah AS tidak akan pernah berhasil memberlakukan embargo senjata terhadap Republik Islam Iran.(IT/TGM)