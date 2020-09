Lavrov: Iran, Rusia Menolak Upaya AS Untuk Memperpanjang Larangan Senjata Terhadap Teheran

IslamTimes- "Kami menekankan bahwa Moskow dan Teheran, seperti seluruh komunitas internasional, dengan tegas menolak ambisi AS untuk menerapkan semacam embargo senjata tanpa batas," tambah diplomat top Rusia itu.

Menteri luar negeri Rusia mengatakan negaranya dan Iran dengan tegas menolak upaya yang sedang dilakukan oleh AS untuk "secara permanen" memperpanjang embargo senjata terhadap Republik Islam yang secara hukum akan berakhir bulan depan."Kami membahas secara rinci situasi seputar Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)," kata Lavrov pada konferensi pers bersama yang menyusul pertemuan dengan mitranya dari Iran yang sedang berkunjung, Mohammad Javad Zarif, di Moskow pada Kamis, kantor berita Rusia Sputnik melaporkan."Kami menekankan bahwa Moskow dan Teheran, seperti seluruh komunitas internasional, dengan tegas menolak ambisi AS untuk menerapkan semacam embargo senjata tanpa batas," tambah diplomat top Rusia itu.Larangan penjualan senjata konvensional ke Iran akan berakhir pada 18 Oktober di bawah JCPOA, perjanjian nuklir yang ditandatangani antara Iran dan kelompok negara P5 +1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. ditambah Jerman - di Wina pada 2015.AS meninggalkan kesepakatan pada 2018, sehingga kehilangan semua haknya untuk meminta ketentuannya, termasuk mekanisme snapback yang memungkinkan pengenaan kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Republik Islam Iran.Namun, pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuduh bahwa "hampir semua sanksi PBB telah dikembalikan ke Iran," termasuk "perpanjangan permanen embargo senjata." "Kami tidak akan ragu-ragu untuk menegakkan sanksi kami, dan kami mengharapkan semua Negara Anggota PBB untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah pembatasan yang diberlakukan kembali ini," tambahnya.Sementara itu, 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan China, telah memberi tahu AS bahwa mereka tidak akan sejalan dengan tawaran snapback AS, mengingatkan bahwa kepergian Washington dari JCPOA telah menyebabkannya tidak memiliki hak kontraktualnya.(IT/TGM)