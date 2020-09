AS Harus Memberi Kompensasi Atas Kerusakan Yang Dilakukan Washington Terhadap Bangsa Iran

IslamTimes- Zarif menambahkan bahwa setiap negara memiliki hak atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, tetapi Barat memiliki standar ganda tentang program nuklir negara bagian yang berbeda.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa AS harus memberi kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya pada bangsa Iran.Dalam sebuah wawancara dengan Sputnik News pada hari Kamis, Zarif mencatat bahwa AS harus memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya pada bangsa Iran, serta tindakan yang diambil oleh Washington untuk merusak kesepakatan nuklir, Sputnik News melaporkan."Kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir adalah langkah pertama yang harus mereka ambil. Untuk pengembalian ini, [AS] harus mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkannya pada bangsa Iran, serta tindakan yang diambil oleh AS untuk merusak kesepakatan nuklir dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, "tambah Zarif.Zarif menambahkan bahwa setiap negara memiliki hak atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, tetapi Barat memiliki standar ganda tentang program nuklir negara bagian yang berbeda."Kami percaya bahwa semua negara memiliki hak untuk penggunaan energi nuklir secara damai, termasuk pengayaan [uranium], dan hak ini harus dilaksanakan secara transparan sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh IAEA. Negara-negara Barat memiliki dua kali lipat standar dalam hal ini. Jika kontrol serupa, yang dilakukan terhadap Iran, diterapkan di negara lain yang ingin memiliki program nuklir maju, komunitas internasional akan damai, "kata Zarif.Hubungan antara AS dan Iran telah memburuk karena kampanye Presiden Donald Trump tentang apa yang disebut tekanan maksimum, menetapkan sanksi keras terhadap Republik Islam, diluncurkan setelah AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.Pada 2015, Iran menandatangani JCPOA dengan China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Menurut perjanjian itu, Teheran harus mengurangi program nuklirnya dan sangat menurunkan cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi, termasuk mencabut embargo senjata lima tahun setelah kesepakatan itu diadopsi.(IT/TGM)