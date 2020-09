AS Memberlakukan Sanksi Baru pada 2 Individu dan 4 Entitas Iran

US Treasury Department.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi baru pada dua individu dan empat entitas di Iran, Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (24/9).

Daftar target Departemen Keuangan termasuk hakim Iran Sayyid Mahmoud Sadati dan Mohammad Soltani, serta Cabang 1 pengadilan Revolusi Shiraz, dan penjara Adel Abad, Orumiyeh, dan Vakilabad.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dalam pernyataan terpisah, mengklaim bahwa semua individu dan entitas yang ditunjuk adalah apa yang dia anggap bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, penahanan sewenang-wenang, dan penyangkalan terhadap hak atas kebebasan."Daftar dan sanksi ini datang karena Hakim Sadati dan Cabang 1 Pengadilan Revolusi dilaporkan terlibat dalam kasus mengerikan Navid Afkari, seorang atlet muda yang dipenjara dan dieksekusi secara brutal pada 12 September 2020, oleh otoritas Iran," kata Pompeo.Kematian Navid tidak boleh sia-sia: negara-negara yang cinta damai harus mengutuk eksekusinya dan pelanggaran hak asasi manusia Iran yang mengerikan, dan menegaskan kembali penghormatan atas kebebasan, martabat, dan kesetaraan setiap orang. Amerika Serikat akan terus mendukung rakyat Iran.- Sekretaris Pompeo (@SecPompeo) 24 September 2020Pompeo mengklaim bahwa Soltani menghukum komunitas Bahai yang percaya karena mengekspresikan keyakinan agama mereka.Penjara Valikabad adalah tempat warga AS Michael White ditahan, tambah Pompeo.Pompeo menuduh Soltani menahan tiga orang Amerika - Baquer dan Siamak Namazi, dan Morad Tahbaz, dan mengatakan pemerintah AS akan terus bekerja untuk membawa mereka pulang.Otoritas Iran telah mendakwa pegulat Iran berusia 27 tahun Navid Afkari karena membunuh seorang petugas keamanan selama protes 2018 di Iran.[IT/r]