Kasus Coronavirus AS Melampaui 7 Juta saat Wabah Midwest Berkobar

IslamTimes - Jumlah kasus virus korona baru di Amerika Serikat mencapai 7 juta pada hari Kamis - lebih dari 20% dari total dunia - karena negara bagian Midwest melaporkan lonjakan infeksi COVID-19 pada bulan September, menurut penghitungan Reuters.

Pencapaian terbaru datang hanya beberapa hari setelah negara itu melampaui lebih dari 200.000 kematian karena COVID-19, jumlah kematian tertinggi di dunia akibat virus tersebut. Setiap hari, lebih dari 700 orang meninggal di Amerika Serikat akibat COVID-19.California memimpin negara dengan total lebih dari 800.000 kasus, diikuti oleh Texas, Florida dan New York. (Grafik: https://tmsnrt.rs/363tab5 Semua negara bagian Midwest kecuali Ohio melaporkan lebih banyak kasus dalam empat minggu terakhir dibandingkan dengan empat minggu sebelumnya, yang dipimpin oleh Dakota Utara dan Dakota Selatan.Dakota Selatan mengalami peningkatan persentase terbesar yaitu 166% dengan 8.129 kasus baru, sementara kasus baru di Dakota Utara berlipat ganda menjadi 8.752 dibandingkan dengan 4.243 pada waktu yang sama di bulan Agustus.Banyak kasus di kedua negara bagian tersebut telah dikaitkan dengan reli sepeda motor tahunan di Sturgis, Dakota Selatan, yang setiap tahun menarik ratusan ribu pengunjung.Menurut analisis Reuters, kasus positif naik di setengah dari 50 negara bagian AS bulan ini. Sepuluh negara bagian telah melaporkan rekor peningkatan satu hari kasus COVID-19 pada bulan September.Kasus baru naik minggu lalu setelah jatuh selama delapan minggu berturut-turut. Pakar kesehatan percaya lonjakan ini karena pembukaan kembali sekolah dan universitas serta pesta selama liburan Hari Buruh baru-baru ini.Sebuah studi oleh para peneliti dari University of North Carolina di Greensboro, Indiana University, University of Washington dan Davidson College mengatakan pembukaan kembali kampus dan kampus universitas baru-baru ini untuk pengajaran langsung selama akhir musim panas tahun ini dapat dikaitkan dengan lebih dari 3.000 kasus tambahan. COVID-19 per hari di Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir.Kasus terkonfirmasi di AS adalah yang tertinggi di dunia diikuti oleh India dengan 5,7 juta kasus dan Brasil dengan 4,6 juta.Amerika Serikat saat ini rata-rata mengalami 40.000 infeksi baru per hari. Pakar penyakit menular terkemuka AS Dr. Anthony Fauci mengatakan dia ingin melihat jumlahnya turun di bawah 10.000 per hari sebelum musim flu dimulai pada bulan Oktober.Pejabat kesehatan dan Presiden Donald Trump telah menyampaikan pandangan berbeda tentang krisis kesehatan bangsa. Trump, yang sedang berusaha untuk menang kembali untuk masa jabatan kedua pada 3 November, awal bulan ini telah mengklaim bahwa Amerika Serikat telah "berada di tikungan" dalam krisis. Fauci membantah klaim tersebut keesokan harinya, dengan mengatakan statistiknya mengganggu.[IT/r]