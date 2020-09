China Mengatakan AS Menciptakan 'Cukup Masalah untuk Dunia'

China vs AS.jpg

IslamTimes - Duta China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memukul balik Amerika Serikat atas tuduhan "tidak berdasar" tentang asal-usul virus korona baru, dengan mengatakan Washington telah menciptakan cukup banyak masalah bagi dunia dan bahwa "cukup sudah cukup."

“Saya harus mengatakan, cukup sudah cukup! Anda telah menciptakan cukup banyak masalah bagi dunia, ”kata Duta Besar Zhang Jun pada pertemuan Dewan Keamanan melalui konferensi video pada hari Kamis (24/9).“Sayangnya, kami kembali mendengar suara-suara dari AS yang sangat bertentangan dengan suasana pertemuan,” ujarnya.Zhang membuat pernyataan dua hari setelah Presiden Donald Trump menggunakan sebagian besar dari rekaman video pidatonya kepada Majelis Umum untuk menuduh China menyembunyikan informasi tentang pandemi virus corona.Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa Beijing mengizinkan virus korona "meninggalkan China dan menginfeksi dunia."Perwakilan AS untuk PBB Kelly Craft juga menggemakan tuduhan Trump, dengan mengatakan bahwa pemerintah China "menyembunyikan asal-usul virus ini, meminimalkan bahayanya, dan menekan kerja sama ilmiah".Craft mengklaim tindakan Beijing "mengubah epidemi lokal menjadi pandemi global".Zhang, bagaimanapun, mengatakan bahwa AS sendirilah yang harus disalahkan."AS memiliki hampir tujuh juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 200.000 kematian sekarang," katanya. “Dengan teknologi dan sistem medis tercanggih di dunia, mengapa AS ternyata memiliki kasus dan kematian yang paling banyak dikonfirmasi?”"Jika seseorang harus dimintai pertanggungjawaban, itu pasti beberapa politisi AS sendiri," kata Zhang.Sejak Januari, AS telah melaporkan lebih dari 6 juta kasus virus korona dalam populasinya, dan kehilangan lebih dari 200.000 nyawa karena virus, menurut data Universitas Johns Hopkins.Karena negara ini terus memimpin dunia dalam total kasus yang dikonfirmasi dan kematian - masing-masing berada di 6.977.658 dan 202.798 - para ahli kesehatan telah memperingatkan bahwa AS sedang menuju gelombang infeksi lain musim gugur ini, terutama ketika musim flu muncul.China, yang merupakan negara pertama yang melaporkan penyakit virus tersebut, sejauh ini melaporkan sekitar 85.322 kasus yang dikonfirmasi dan 4.634 kematian di seluruh daratan.Zhang melanjutkan dengan mengatakan bahwa Washington perlu memahami bahwa "kekuatan besar harus berperilaku seperti kekuatan besar."Amerika Serikat "benar-benar terisolasi", katanya. Saatnya bangun.Rekan Rusia-nya, Duta Besar Vassily Nebenzia, juga mengkritik Washington karena menggunakan platform Dewan Keamanan PBB untuk membuat tuduhan tidak berdasar terhadap salah satu anggota Dewan Keamanan. ”Trump, yang dikecam karena penanganannya terhadap krisis kesehatan, telah berulang kali mencoba menyalahkan China atas pandemi tersebut.Hubungan antara dua kekuatan dunia telah mencapai level terendah dalam beberapa dekade di bawah pemerintahan Trump.[IT/r]