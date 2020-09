Laporan: Normalisasi Oman, Sudan dan ‘Israel’ Akan Diumumkan Minggu Depan

Oman - Zionist Israel.jpg

IslamTimes - Kesepakatan normalisasi tanpa rasa malu antara Oman, Sudan dan entitas Zionis akan diumumkan secepatnya minggu depan, surat kabar Zionis 'Israel' Maariv melaporkan pada Jumat (25/9).

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelly Craft berbicara di Sidang Umum PBB ke-75 di New York City minggu ini, mengatakan bahwa sebagai bagian dari perkembangan 'perdamaian' regional Timur Tengah, negara Arab lain akan segera menandatangani kesepakatan normalisasi dengan rezim Zionis. .Menurut Maariv, Sudan dan Oman mengadakan pembicaraan ekstensif yang ditengahi AS dengan Zionis 'Israel' untuk mengumumkan kesepakatan itu minggu depan.Laporan ini bertepatan dengan laporan i24NEWS sebelumnya bahwa Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu dan ketua Dewan Kedaulatan Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan kemungkinan akan bertemu dalam beberapa hari mendatang di Uganda.Sumber yang dekat dengan Dewan Kedaulatan menegaskan bahwa pada 26 September, Asosiasi Persahabatan Sudan- Zionis 'Israeli 'akan diresmikan di ibu kota Sudan, Khartoum, menurut i24NEWS edisi bahasa Arab.[IT/r]