Rouhani: AS Bertanggung Jawab Atas Semua Kejahatan Terhadap Rakyat Iran

Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam pemerintah AS atas pengenaan sanksi yang tidak manusiawi dan apa yang disebut tekanan maksimum pada negara itu, dengan mengatakan Gedung Putih bertanggung jawab atas semua tindakan permusuhan dan kejahatan terhadap bangsa Iran.Rouhani membuat pernyataan pada pertemuan Markas Besar Nasional untuk Mengelola dan Memerangi Virus Corona di ibu kota Teheran, pada hari Sabtu.“Amerika menghentikan masuknya obat-obatan dan makanan ke negara kami melalui sanksi ilegal dan tidak manusiawi serta operasi teroris. Kami belum pernah melihat orang-orang dengan level barbarisme seperti itu di Gedung Putih. Mereka melakukan kekejaman terburuk, ”kata Rouhani.Presiden Iran juga mengecam pemerintah AS di Washington karena memblokir upaya Teheran untuk menerima pinjaman $ 5 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan April untuk melawan virus corona.Dalam pidatonya pada hari Sabtu, Rouhani mengatakan kepada lawan domestik pemerintahannya bahwa mereka tidak boleh memberikan "alamat yang salah" kepada orang-orang Iran tentang kekurangan obat-obatan dan persediaan darurat di negara itu."Alamat yang benar untuk semua kejahatan dan tekanan pada orang-orang terkasih di Iran adalah Washington, DC, Gedung Putih," katanya. "Dan mereka yang berada di dalam gedung itu telah melakukan semua kejahatan terhadap rakyat Iran, dan Anda dapat melihat bahwa ada tekanan dan masalah setiap hari."Rouhani melanjutkan dengan mengatakan bahwa, "Orang-orang kami berdiri teguh dan melawan, tidak mengerutkan alis mereka dan tidak tunduk pada para penjahat ini."Menekankan bahwa rakyat Iran harus mengarahkan kemarahan mereka ke Gedung Putih, presiden berkata, "Saya tidak ragu bahwa pemerintah AS suatu hari akan menyerah dan berlutut di hadapan Iran dan bahwa bangsa Iran akan menang."Rouhani juga mengatakan Washington marah dengan manajemen yang tepat dari pemerintah Iran atas wabah virus korona meskipun ada sanksi yang keras yang dijatuhkan pada negara itu.Iran, negara yang paling terpukul oleh pandemi virus korona baru di Timur Tengah, hampir sendirian melawan penyakit itu karena sanksi telah secara serius menghambat aksesnya ke obat-obatan dan peralatan medis penting yang diperlukan untuk melawan virus tersebut.(IT/TGM)