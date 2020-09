Kelompok Anti-Teror Irak Berjanji Untuk Melanjutkan Perlawanan

IslamTimes- Serupa dengan itu, Abu Ali al-Askari, seorang pejabat keamanan Kata'ib Hezbollah, memperingatkan bahwa orang Irak akan menjatuhkan Pompeo dan pasukan AS.

Sekretaris Jenderal Harakat Hezbollah al-Nujaba Akram al-Kaabi turun ke Twitter untuk mendorong kelompok perlawanan Irak untuk mempertahankan garis perlawanan mereka, mengatakan bahwa ancaman AS tidak akan membuat mereka takut.Peringatan Pompeo seperti perjuangan orang yang tercekik dihadapkan dengan perlawanan yang telah berhasil memenangkan kembali kedaulatan Irak dari penjarahan, katanya.Serupa dengan itu, Abu Ali al-Askari, seorang pejabat keamanan Kata'ib Hezbollah, memperingatkan bahwa orang Irak akan menjatuhkan Pompeo dan pasukan AS.Dia mentweet bahwa ancaman Pompeo akan kembali ke dirinya sendiri dan gagal untuk melemahkan jiwa perlawanan.Sebuah opini yang diterbitkan oleh The Washington Post pada hari Jumat mengatakan bahaya ultimatum Pompeo "yang sama yang telah melanda Amerika Serikat sejak menginvasi Irak pada tahun 2003.""Irak telah berulang kali menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan militer Amerika luar biasa tetapi tidak dapat mendikte hasil politik. Ancaman langsung yang menjadi publik, seperti Pompeo," tulis artikel tersebut.Baru-baru ini, beberapa serangan roket menargetkan pangkalan militer Amerika di Irak. Sebuah kompilasi oleh analis Irak Joel Wing mengatakan telah terjadi 25 serangan terhadap konvoi yang membawa pasokan ke fasilitas AS atau koalisi, di Zona Hijau tempat Kedutaan Besar AS berada, atau di bandara Baghdad bulan ini.(IT/TGM)