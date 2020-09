‘Orang Dalam’ CIA Mengklaim Cina Memiliki Lebih dari 100 Mata-Mata yang Beroperasi di Kota New York

Chinatown in New York City.jpg

IslamTimes - Setelah penangkapan Senin (21/9) lalu terhadap petugas Departemen Kepolisian Kota New York (NYPD) yang dituduh melakukan mata-mata untuk Beijing, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam wawancara di New York Post pada hari Rabu menuduh konsulat China di NYC "melanggar batas dari diplomasi normal ”, menggambarkan kedutaan sebagai ‘hot spot’ spionase di tanah AS.

James M. Olson, mantan kepala kontraintelijen CIA, dan seorang profesor di Sekolah Pemerintahan dan Layanan Publik Universitas A&M Texas, mengatakan kepada The New York Post pada hari Sabtu bahwa New York City "diserang tidak seperti sebelumnya" sebagai orang China pemerintah telah meningkatkan upaya perekrutan mata-mata di kota AS.Mantan agen CIA tersebut memperkirakan bahwa jumlah mata-mata China yang beroperasi di Big Apple bisa lebih dari 100 agen intelijen pada waktu tertentu."Program mata-mata mereka sangat besar," kata Olson, dikutip surat kabar tersebut. "Mereka secara agresif menambang media sosial dan mencari orang Tionghoa-Amerika yang memiliki kasih sayang kepada Ibu Pertiwi China."Mengomentari penangkapan seorang perwira NYPD baru-baru ini, Baimadajie Angwang, seorang warga negara AS keturunan Tibet yang dituduh sebagai mata-mata Beijing, Olson menjelaskan bahwa pria berusia 33 tahun itu adalah "tambang emas" potensial bagi pemerintah China."Polisi, militer, kontraintelijen adalah target yang sangat besar," kata Olson. “Orang China akan sangat tertarik pada seseorang dengan NYPD yang bisa mendapatkan catatan, memberikan jejak, mencari tahu siapa yang sedang diselidiki. Mereka mungkin mendapat petunjuk dan menemukan cara untuk menenangkan diri. ”Konsultan sejarah CIA H. Keith Melton, salah satu penulis 'Spy Sites of New York City', menyarankan bahwa untuk proses rekrutmen, Kementerian Keamanan Negara China menunjuk warga AS yang berasal dari China dan menghubungi mereka melalui seseorang yang memiliki hubungan dengan mereka sebelumnya yang tinggal di China. Dia menambahkan bahwa agensi China akan meyakinkan target "untuk melakukan satu hal abu-abu demi kebaikan China."[IT/r]