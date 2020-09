New York Times: Trump Tidak Pernah Membayar Pajak Pendapatan 10 Tahun Dari 15 Tahun Terakhir

Donald Trump .US President.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump tidak membayar pajak pendapatan federal apa pun dalam 10 dari 15 tahun yang dimulai pada tahun 2000 karena dia melaporkan kerugian yang jauh lebih banyak daripada yang dia hasilkan, menurut laporan eksplosif yang dirilis Minggu (27/9) oleh New York Times.

Pada tahun dia memenangkan kursi kepresidenan dan tahun pertamanya di Gedung Putih, Trump hanya membayar $ 750 dalam bentuk pajak penghasilan federal, NYT melaporkan.Merinci pembayaran yang diperoleh dari lebih dari dua dekade informasi pajak, laporan NYT menguraikan kerugian finansial yang luas dan penghindaran pajak selama bertahun-tahun yang merupakan pukulan bagi taipan bisnis yang telah dibangun Trump dalam karir politiknya.Pada briefing Gedung Putih hari Minggu (27/9), Trump membantah berita New York Times dan mengklaim bahwa dia membayar "banyak" dalam pajak penghasilan federal."Saya membayar banyak, dan saya membayar banyak untuk pajak pendapatan negara," klaim Trump.Dia juga menambahkan bahwa dia bersedia untuk melepaskan pengembalian pajaknya setelah dia tidak lagi diawasi oleh Internal Revenue Service, yang katanya "memperlakukan saya dengan buruk."Trump, bagaimanapun, tidak berkewajiban untuk menahan pengembalian pajaknya saat sedang diaudit, meskipun dia berulang kali mengklaim sebaliknya.Presiden AS juga menolak untuk menjawab berapa banyak dia telah membayar pajak federal dalam arahan dan berjalan keluar untuk meneriakkan pertanyaan dari Jeremy Diamond CNN tentang topik tersebut.Laporan NYT yang luas melukiskan gambaran tentang pengusaha yang berjuang untuk mempertahankan bisnisnya dan melaporkan kerugian jutaan dolar bahkan ketika dia berkampanye untuk Presiden dan membual tentang kesuksesan finansialnya.Menurut surat kabar tersebut, Trump menggunakan $ 427,4 juta yang dia bayarkan untuk "The Apprentice" untuk mendanai bisnisnya yang lain, sebagian besar lapangan golfnya, dan memasukkan lebih banyak uang ke dalam bisnisnya daripada yang dia ambil.Informasi pajak yang diperoleh NYT juga mengungkapkan bahwa Trump telah melawan IRS selama bertahun-tahun mengenai apakah kerugian yang dia klaim seharusnya menghasilkan pengembalian dana hampir $ 73 juta.Menanggapi surat yang merangkum temuan surat kabar tersebut, pengacara Trump Organization Alan Garten mengatakan kepada Times bahwa "sebagian besar, jika tidak semua, fakta tampaknya tidak akurat" dan meminta dokumen tersebut.The New York Times mengatakan tidak akan mempublikasikan data pengembalian pajak Trump agar tidak membahayakan sumber-sumbernya "yang telah mengambil risiko pribadi yang sangat besar untuk membantu menginformasikan kepada publik."Data SPT yang diperoleh surat kabar tidak termasuk SPT pribadinya untuk tahun 2018 atau 2019.Pajak Trump sebagian besar merupakan misteri sejak dia pertama kali mencalonkan diri.Selama kampanye 2016, kandidat saat itu melanggar norma pemilihan presiden dan menolak memberikan pengembalian pajak untuk ditinjau publik. Mereka tetap pribadi sejak dia menjabat.NYT hari Minggu melaporkan bahwa informasi pajak Trump mengungkapkan contoh spesifik dari potensi konflik kepentingan antara bisnis Presiden dengan posisinya.Trump telah mengumpulkan tambahan $ 5 juta setahun di Mar-a-Lago sejak 2015 dari anggota baru. Produsen bahan atap GAF menghabiskan setidaknya $ 1,5 juta pada tahun 2018 di lapangan golf Trump's Doral dekat Miami sementara industrinya melobi pemerintah untuk membatalkan peraturan federal, menurut Times.Trump telah membantah tuduhan tersebut, menyebut laporan itu sebagai 'berita palsu' tetapi NYT mengatakan semua informasi yang diperoleh "disediakan oleh sumber dengan akses hukum ke sana." [IT/r]