Trump Menggunakan Negara 'Kecil' Untuk Menyelamatkan AS Dari Masalah

IslamTimes- Mengutuk kesepakatan memalukan abad ini dan aneksasi beberapa bagian tanah negara lain ke wilayah pendudukan, Perwakilan Pemimpin mengatakan, "Tindakan Trump sebenarnya adalah upaya terbaru dari presiden AS yang rusak dalam pemilihan presiden AS yang akan datang."

Seorang pejabat di kantor Pemimpin mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump memanfaatkan beberapa negara Teluk Persia untuk mendapatkan suara dalam pemilihan mendatang.Kepala Biro Ideologi-Politik di kantor Pemimpin, Ali Saeedi, bereaksi terhadap normalisasi hubungan UEA dan Bahrain dengan Rezim Zionis baru-baru ini. "Pemimpin menganggap tindakan irasional para pemimpin UEA sebagai pengkhianatan kepada dunia Arab, dunia Islam dan bangsa tertindas Palestina," katanya kepada Kantor Berita Mehr,Mengutuk kesepakatan memalukan abad ini dan aneksasi beberapa bagian tanah negara lain ke wilayah pendudukan, Perwakilan Pemimpin mengatakan, "Tindakan Trump sebenarnya adalah upaya terbaru dari presiden AS yang rusak dalam pemilihan presiden AS yang akan datang."Beberapa negara Arab seperti UEA dan Bahrain berpura-pura membela Palestina, katanya, dan menambahkan, “Namun, hari ini, di bawah tekanan pemerintah AS, mereka telah mengungkapkan hubungan rahasia mereka dengan Rezim Zionis dan mendapatkan reputasi buruk demi itu. presiden AS. "Dia juga menambahkan, "Sangat disayangkan bahwa Trump, sebagai presiden dari apa yang disebut sebagai negara adidaya, menggunakan negara-negara kecil seperti UEA dan Bahrain untuk menyelamatkan dirinya dari masalah domestik AS."(IT/TGM)