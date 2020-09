Zarif: ‘Pengecut dan Biadab' AS Membunuh Musuh No.1 ISIS

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Iran tidak bertekuk lutut meskipun ada tekanan ekonomi yang keras yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara itu.

Berbicara pada hari Senin (28/9) dalam upacara penghormatan para martir Kementerian Luar Negeri selama delapan tahun Pertahanan Suci, Zarif berbicara kepada pihak berwenang AS dan menambahkan, “Anda (AS) adalah penjahat terhadap kemanusiaan dan hari ini, Anda mengklaim hak asasi manusia? Anda pengecut dan biadab tetapi tidak bisa membuat orang Iran bertekuk lutut. "Sambil menghormati dan memuliakan keluarga syuhada Kementerian Luar Negeri dan mengenang nama dan memori semua syuhada Revolusi Islam, Pertahanan Suci, Ilmu dan Nuklir serta para syuhada para pembela tempat suci khususnya mantan Panglima Pasukan Quds IRGC Letjen. Suleimani dan rekan-rekannya yang dibunuh oleh pasukan teroris AS di Irak, dia menegaskan kembali, "Meskipun sanksi AS yang keras dan kejam dijatuhkan terhadap negara itu, Iran tidak bertekuk lutut dalam perang ekonomi saat ini."Menteri mengatakan bahwa Washington membunuh musuh nomor 1 teroris ISIL.Berbicara kepada keluarga para martir, Zarif berkata, "Hari ini, dalam situasi regional dan internasional yang kritis dan terlepas dari penyimpangan, para martir dengan pengorbanan mereka memberikan martabat dan keagungan kepada Iran Islami dan tidak membiarkan orang lain menghina warga negara yang mulia selama tahun-tahun ini."Dia menunjukkan bahwa para martir membawa martabat dan kebanggaan bagi Iran dan jika bukan karena semangat dan keberanian mereka, negara akan menyerah di medan perang selama delapan tahun Pertahanan Suci.Di tempat lain dalam sambutannya, Zarif menunjuk pada delapan tahun Pertahanan Suci dan berkata, “Selama perang Iran-Irak, mantan diktator Irak Saddam Hussein sangat didukung oleh negara-negara lain baik secara finansial maupun militer dan saat ini, negara-negara ini menuntut hak asasi manusia yang mana konyol. "[IT/r]