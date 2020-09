Komandan IRGC Mengesampingkan Kemungkinan Perang AS

Major General Hossein Salami. Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC).jpg

IslamTimes - AS tidak dapat mengambil tindakan militer terhadap Iran, Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Mayjen Hossein Salami mengatakan, memperingatkan bahwa rekonsiliasi tidak akan menghentikan AS untuk mencoba merugikan Republik Islam.

Dalam pidatonya di parlemen Iran pada hari Selasa (29/9), Mayor Jenderal Salami mengatakan tidak ada kemungkinan perang AS melawan Iran, karena jalan menuju aksi militer di negara itu ditutup."Kami telah mempersiapkan kapasitas untuk kemenangan militer atas musuh, dan terkadang memaksakan tekad taktis kami pada mereka," kata komandan itu.Menunjuk ke perang ekonomi dan psikologis musuh melawan rakyat Iran, komandan IRGC mengatakan AS tidak mampu atau bersedia untuk menyelesaikan masalah di Iran."Bahkan jika kita berbaikan dengan AS, itu akan merugikan kita lagi," katanya, menggambarkan gagasan kompromi dengan Washington sebagai "penipuan politik".Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei telah berulang kali mengumumkan bahwa Iran tidak akan mengadakan pembicaraan dengan AS, baik secara bilateral maupun multilateral.“Jika AS mundur dari seruannya, bertobat, dan kembali ke perjanjian nuklir yang telah dilanggar, maka AS akan dapat bergabung dengan pertemuan para pihak dalam kesepakatan (JCPOA) yang mengadakan pertemuan dan berbicara dengan Iran, jika tidak, tidak negosiasi akan berlangsung antara pejabat Republik Islam dan Amerika di tingkat mana pun, tidak di New York dan tidak di tempat lain," kata Ayatollah Khamenei pada September 2019.[IT/r]