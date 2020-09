Pemenang Nobel Krugman: AS Harus Melawan China Jika Biden Menang

Paul Krugman (National Review).

Islam Times - Calon Demokrat Joe Biden harus mempertahankan sikap keras terhadap China jika dia memenangkan pemilihan presiden AS, tapi lebih fokus pada kebijakan industri daripada tarif perdagangan, kata ekonom pemenang hadiah Nobel Paul Krugman.

Krugman mengatakan perselisihan tentang raksasa teknologi China Huawei, yang operasinya di AS telah dibatasi oleh Washington, akan tetap menjadi rebutan antara kedua kekuatan tidak peduli siapa memenangkan Gedung Putih.“Situasi AS-China rumit. Di satu sisi, AS memiliki keluhan yang tulus; di sisi lain, hanya ada sedikit dukungan untuk perang dagang Trump," kata Krugman sebagaimana dilansir Reuters.“Jadi yang seharusnya dilakukan Biden adalah terus menghadapi China, tapi dengan cara berbeda. Lebih fokus pada kebijakan industri dan ajak negara lain untuk bergabung dalam upaya ini,” katanya.Jika Donald Trump terpilih kembali, hubungan antara kedua negara akan "sangat buruk," kata Krugman.Pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang mengejutkan pada lebih dari 370 miliar dolar barang-barang Tiongkok pada 2018 dan 2019, dengan alasan Tiongkok mencuri kekayaan intelektual dan memaksa perusahaan-perusahaan AS mentransfer teknologi untuk akses ke pasar Tiongkok.Mengenai ekonomi AS, Krugman mengatakan tantangan terbesar selain ketidakpastian jangka pendek yang dipicu oleh pandemi COVID-19 adalah perubahan struktural dalam permintaan tenaga kerja, dan stagnasi sekuler.“Kita masih memiliki tabungan yang melebihi permintaan investasi, sehingga suku bunga rendah dan kemampuan terbatas untuk merespon perlambatan,” katanya, seraya menambahkan bahwa ini harus dipenuhi dengan investasi infrastruktur.[IT/AR]