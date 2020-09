Rouhani Memuji Sikap Denmark Atas JCPOA Di DK PBB

IslamTimes- Merujuk pada hubungan historis antara Iran dan Denmark, Presiden Iran menyatakan kesiapan Iran untuk memperluas hubungan perdagangan, ekonomi dan teknologi dengan Denmark.

Menyambut sikap konstruktif Denmark yang mendukung JCPOA di Dewan Keamanan PBB, Presiden Iran mengungkapkan harapan bahwa Iran-Denmark memperluas hubungan di bidang perdagangan, ekonomi, dan teknologi.Dalam pertemuan pada hari Selasa, Jesper Vahr, Duta Besar Denmark yang baru di Iran menyerahkan kredensial kepada Presiden Iran Hasan Rouhani.Merujuk pada hubungan historis antara Iran dan Denmark, Presiden Iran menyatakan kesiapan Iran untuk memperluas hubungan perdagangan, ekonomi dan teknologi dengan Denmark.Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Pembukaan pusat medis dan farmasi bersama antara Iran dan Denmark sangat penting di tengah pandemi Coronavirus, di mana semua negara membutuhkan kerja sama yang lebih erat di bidang kesehatan dan pengobatan."Merujuk pada sanksi kejam AS terhadap bangsa Iran, Rouhani berkata, “Saat ini, sabotase AS dalam menyediakan obat-obatan dan barang-barang yang dibutuhkan Iran untuk menangani virus Corona secara lebih efektif, menjual senjata ke beberapa negara di Asia Barat untuk membunuh Yaman, atau kejahatan polisi AS terhadap orang kulit hitam adalah contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia. "Di tempat lain dalam sambutannya, Rouhani menyebut sikap Denmark di Dewan Keamanan PBB yang mendukung JCPOA konstruktif dan menyatakan harapan bahwa kerja sama antara Iran dan Denmark meluas di semua bidang.Utusan Denmark, pada bagiannya, menyatakan, "Sejak 1933, Teheran dan Kopenhagen menikmati interaksi yang konstruktif satu sama lain."Denmark, sebagai salah satu pemegang saham utama INSTEX, selalu mendukung perjanjian JCPOA, tambahnya.Menyatakan bahwa negaranya selalu berupaya untuk memperluas hubungan ekonomi, ilmiah, dan perdagangan dengan Iran, ia menggambarkan pembukaan pusat kesehatan bersama dengan Iran sebagai tanda komitmen Denmark untuk memperluas hubungan dengan Republik Islam Iran.(IT/TGM)