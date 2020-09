Mantan Dubes Iran: Agar Menang, Trump Cenderung Lancarkan Perang Terbatas dengan Iran

Islam Times - Mantan duta besar Iran untuk Inggris mengatakan bahwa pemerintahan Trump kemungkinan akan melakukan "perang terbatas" untuk meningkatkan peluang terpilihnya kembali Donald Trump.

“Bukti menunjukkan bahwa pemerintahan Trump kemungkinan akan melancarkan perang terbatas dengan Iran untuk meningkatkan peluang terpilihnya kembali Donald Trump. Dan Iran menyadari skema ini dan mereka mengadakan latihan militer Zolfaqar-99 untuk mencegah Amerika mengejar rencana jahat terhadap Iran menjelang pemilihan presiden AS," kata Sayyid Jalal Sadatian, seperti dilansir Tehran Times kemarin.Sadatian mengatakan Trump mengambil banyak langkah untuk meningkatkan peluang terpilih kembali karena dia merasa dia bisa kalah dalam pemilu November.Setelah periode singkat ketenangan diplomatik antara Tehran dan Washington, pejabat tinggi AS termasuk Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo melanjutkan kebijakan mengancam Iran. Kali ini dengan menuduh bahwa Iran tengah mempertimbangkan rencana membalas pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani dengan membunuh Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Lana Marks.Plot tersebut pertama kali dilaporkan oleh Politico. Mengutip pejabat pemerintah AS yang tidak dikenal, media Amerika itu menuduh pemerintah Iran mempertimbangkan upaya pembunuhan terhadap duta besar Amerika untuk Afrika Selatan.Iran dengan tegas menolak klaim tersebut, menyebut laporan Politico sebagai "dibuat khusus, bermaksud buruk, dan memiliki tujuan tertentu."“Trump melakukan yang terbaik untuk memberikan tekanan maksimum pada Iran. Usahanya menimbulkan penderitaan ekonomi pada rakyat biasa Iran tapi gagal membuat Iran bertekuk lutut. Trump melakukan upaya untuk memaksa Iran menandatangani kesepakatan baru dengan AS atau setidaknya memaksa para pemimpinnya untuk memberi Trump kesempatan berfoto, tetapi upayanya menemui jalan buntu. Dia mencoba membuat Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata PBB atas Iran tanpa batas waktu, tetapi usahanya gagal. Dia juga mencoba memicu proses snapback tapi, sekali lagi, gagal. Tiga belas dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menolak pemberitahuan AS. Ini semua kegagalan diplomatik. Trump kemudian mengumumkan kesepakatan normalisasi antara beberapa negara Arab dan Israel untuk menunjukkan bahwa dia membuat terobosan," papar Sadatian.Menurutnya, Trump melakukan semua upaya ini untuk menggambarkan diri sebagai presiden sukses dan kini berusaha memenangkan pemilu dengan segala cara.“Trump bersiap untuk mengingkari hasil pemilu jika dia tidak menang. Dia mengatakan pemilihan akan dicurangi dan dia juga mengatakan bahwa dia dapat memberlakukan jam malam di beberapa negara bagian jika dia kalah dalam pemilihan. Semua masalah ini menunjukkan bahwa dia ingin memenangkan pemilu dengan cara apa pun,” lanjut Sadatian.Para analis telah lama memperingatkan bahwa Trump dapat melakukan perang terbatas dengan Iran untuk memenangkan pemilu. Namun, para diplomat dan pejabat Iran telah memperjelas bahwa perang apa pun dengan Iran tidak akan dibatasi dalam waktu dan ruang lingkup. Iran juga mengatakan bahwa AS dapat memulai perang, tetapi bukan orang yang mengakhirinya.Sadatian mengatakan setiap konfrontasi militer dengan Iran tidak akan dibatasi dan dapat mencakup kawasan itu secara keseluruhan.“Israel tidak bisa menghadapi Iran sendirian. Jadi, Amerika memperkuat pangkalan mereka di wilayah tersebut untuk mengepung Iran dengan cara yang tidak akan mampu menanggapi agresi apa pun. Tapi mereka akan gagal karena Iran memiliki kedalaman strategis di kawasan dan AS tidak dapat merusak kedalaman strategis ini. Jadi jika mereka menyerang Iran, mereka akan macet di wilayah tersebut. Setiap serangan terhadap Iran dapat membuka jalan bagi AS untuk terperosok di kawasan itu,” mantan duta besar itu memperingatkan.[IT/AR]