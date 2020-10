Pemimpin Hizbullah Memperingatkan Operasi untuk Menghidupkan Kembali Daesh untuk Membenarkan Kehadiran Militer AS di Suriah dan Irak

US-led forces in Syria's Deir Ezzor.jpeg

IslamTimes - Selama kunjungan mendadak Presiden AS Donald Trump ke Irak pada akhir 2018, komandan militer memperingatkannya bahwa Daesh (ISIS/IS) belum sepenuhnya dikalahkan di Suriah, meskipun klaimnya sebaliknya.

Hassan Nasrallah, sekretaris jenderal gerakan Hizbullah Lebanon, telah memperingatkan "operasi" yang "ada" untuk menghidupkan kembali Daesh di Irak, Suriah, dan daerah lain."Kebangkitan ISIS ditujukan untuk membenarkan kehadiran terus pasukan Amerika di wilayah tersebut", kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa (29/9). Dia tidak merinci siapa yang berada di balik dugaan operasi tersebut.Pemimpin Hizbullah itu juga mengklaim bahwa ISIS telah berhasil memperluas pijakannya di beberapa wilayah regional setelah pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh Washington pada awal Januari.Jenderal itu tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada 3 Januari di mobilnya di Bandara Internasional Baghdad, serangan yang disahkan oleh Presiden Donald Trump dan memperburuk ketegangan Washington-Teheran.Perkembangan tersebut mengikuti Presiden Donald Trump, yang sebelumnya telah mengumumkan niatnya untuk menarik semua pasukan AS dari timur laut Suriah, mengatakan tahun lalu bahwa beberapa pasukan Amerika akan tetap di sana untuk "menjaga minyak" dari militan Daesh.Ini didahului oleh kunjungan mendadak Trump ke Irak pada akhir 2018, ketika komandan militer Amerika dilaporkan mengatakan kepadanya bahwa kantong teroris Daesh "tetap berada di lembah Sungai Efrat dan bahwa militer AS belum melenyapkan semua benteng mereka [di Suriah]".Kunjungan itu dilakukan setelah Wakil Presiden AS Mike Pence mengklaim penghancuran total Daesh, menambahkan bahwa AS "sekarang dapat menyerahkan perang melawan ISIS [Daesh] kepada mitra koalisi kami" setelah kekhalifahan kelompok teroris itu "runtuh".Koalisi yang dipimpin AS, yang terdiri dari puluhan negara, telah melakukan serangan udara dan melakukan tembakan artileri berbasis darat serta roket terhadap ISIS di Suriah dan Irak sejak 2014. Operasi koalisi di Suriah belum disetujui oleh baik Damaskus atau Dewan Keamanan PBB.[IT/r]