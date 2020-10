Al-Kadhimi: Uni Eropa, AS Sedang Mempertimbangkan Penutupan Kedutaan Besar Di Irak

IslamTimes- Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pejabat UE dan AS sedang mempertimbangkan untuk menutup kedutaan mereka di ibu kota Irak, Baghdad.

Perdana menteri Irak mengumumkan pada Rabu. bahwa otoritas Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menutup kedutaan mereka di Baghdad.Mustafa al-Kadhimi dalam sambutannya menunjukkan reaksi atas spekulasi penutupan Kedutaan Besar AS di Baghdad dalam waktu dekat.Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pejabat UE dan AS sedang mempertimbangkan untuk menutup kedutaan mereka di ibu kota Irak, Baghdad.Al-Kadhimi menekankan bahwa para pejabat AS dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menutup kedutaan mereka karena serangan roket terhadap misi diplomatik terus berlanjut di Baghdad.Perdana Menteri Irak menunjukkan bahwa jika keamanan pusat diplomatik asing tidak dijamin, mereka (UE dan AS) tidak akan dapat melanjutkan aktivitas mereka di Baghdad.(IT/TGM)