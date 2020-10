Penguasa Saudi dan Trump Dihukum Mati Karena Perannya Dalam Pembantaian Anak Yaman 2018

Saudi Prince Mohammad bin Salman and US President Donald Trump.jpg

IslamTimes - Pengadilan di provinsi Saada barat laut Yaman menjatuhkan hukuman mati kepada 10 orang, termasuk Raja Saudi Salman dan Presiden AS Donald Trump atas keterlibatan mereka dalam pembantaian puluhan pelajar Yaman dua tahun lalu.

Pengadilan Kriminal Tingkat Pertama Khusus pada hari Selasa (29/9) menghukum mati para terdakwa secara in absentia setelah menemukan mereka bersalah atas keterlibatan mereka dalam serangan udara yang dipimpin Saudi di sebuah bus yang mengakibatkan anak-anak sekolah Yaman pada Agustus 2018, kantor berita Yaman Saba melaporkan.Bus sekolah diserang oleh pesawat tempur pimpinan Saudi di sebuah pasar di kota Dahyan di Sa'ada. Sedikitnya 50 warga sipil, terutama anak sekolah, tewas dan hampir 80 lainnya luka-luka.Di antara para narapidana tersebut adalah Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mantan presiden Yaman sekutu Riyadh Abd Rabbuh Mansur Hadi dan Presiden AS Donald Trump.Daftar tersebut juga termasuk Pangeran Saudi Turki bin Bandar bin Mohammed bin Abdurahman Al Saud, mantan sekretaris perang AS James Mattis dan mantan pejabat Amerika dan Yaman lainnya.Berdasarkan putusan yang dikeluarkan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Hakim Riyadh al-Ruzami, para terpidana wajib membayar denda sebesar 10 miliar dolar kepada keluarga korban.Arab Saudi meluncurkan kampanye yang dipimpin bin Salman yang menghancurkan tetangganya di selatan pada Maret 2015 bekerja sama dengan sejumlah negara sekutunya, dan dengan dukungan senjata dari AS dan sejumlah negara Barat lainnya.Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekuasaan bekas rezim Hadi yang didukung Riyadh dan mengalahkan gerakan revolusioner Ansarullah yang telah menguasai urusan negara sejak pengunduran diri presiden dan pemerintahannya saat itu.Perang gagal mencapai tujuannya, tetapi telah memakan banyak korban pada infrastruktur negara, menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan pabrik.PBB menyebut situasi di Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari separuh rumah sakit dan klinik hancur atau ditutup.[IT/r]