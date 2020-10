Komplikasi COVID-19 Dapat Membunuh Trump

IslamTimes- Trump mengumumkan pada Kamis malam bahwa dia dan istrinya Melania dinyatakan positif COVID-19 dan akan dikarantina, hanya sebulan sebelum pemilihan presiden.

Presiden AS Donald Trump, yang dites positif COVID-19, berisiko tinggi terkena infeksi parah karena usianya yang sudah lanjut dan kelebihan berat badan, menurut laporan. Komplikasi COVID-19 bahkan bisa membunuhnya.Trump mengumumkan pada Kamis malam bahwa dia dan istrinya Melania dinyatakan positif COVID-19 dan akan dikarantina, hanya sebulan sebelum pemilihan presiden.Trump, yang berusia 74 tahun, lima kali lebih mungkin dirawat di rumah sakit dan 90 kali lebih mungkin meninggal karena komplikasi virus daripada seseorang yang berusia antara 18 dan 29 tahun, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). ).Delapan dari 10 kematian terkait virus korona yang dilaporkan di Amerika Serikat terjadi di antara orang-orang yang berusia 65 tahun ke atas, The Hill melaporkan.“Orang-orang berusia 60-an dan 70-an, secara umum, berisiko lebih tinggi untuk beberapa penyakit daripada orang-orang berusia 50-an,” kata CDC.Dan, Trump adalah "obesitas yang tidak wajar," menurut Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi (D-Calif.).Pelosi sempat memperingatkan Trump, yang memiliki penyakit jantung dan mengonsumsi obat penurun kolesterol tinggi, agar tidak mengonsumsi hydroxychloroquine sebagai pengobatan potensial untuk virus corona penyebab penyakit COVID-19.(IT/TGM)