Penindasan AS Terkait JCPOA Menjadi Bumerang, Mengisolasi AS

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam JCPOA, Rencana Aksi Komprehensif Bersama, sangat jelas, dengan tanggal 18 Oktober dengan jelas ditetapkan sebagai tanggal penghentian embargo senjata terhadap Iran.AS, meskipun secara sepihak meninggalkan JCPOA dan tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, telah mengumpulkan sekutunya sejak April dengan harapan memperpanjang embargo dan pada akhirnya, memicu mekanisme snapback, untuk memberlakukan kembali SEMUA sanksi terhadap Iran. !Itu berarti menahan embargo senjata setelah 18 Oktober di samping penangguhan semua kegiatan yang terkait dan pemrosesan ulang pengayaan nuklir. Karena impor ke Iran akan dilarang; impor apa pun yang dapat berkontribusi pada aktivitas tersebut akan dihentikan.AS terbiasa mendapatkan caranya sendiri melalui intimidasi dengan bantuan orang lain untuk menegakkan keinginannya, namun, karena tidak ada negara yang akan bergabung dengan Washington dalam hal ini, AS akan sendirian, yang menurut Dr. Izadi , artinya akan jauh lebih sulit untuk menekan Iran dibandingkan dengan ketika negara-negara lain bergabung.AS, sebagai kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia, memiliki belanja militer tertinggi di dunia. Negara lain jauh di belakang AS dalam hal pengeluaran militer. Oleh karena itu, AS memiliki pengaruh besar dengan pasar global. Sejak Trump keluar dari JCPOA, karena pengaruh AS di pasar keuangan, Amerika telah berhasil mendorong perusahaan-perusahaan Eropa untuk memilih antara Iran dan AS. Karena sanksi sekunder AS telah mendorong perusahaan-perusahaan Eropa keluar dari Iran, Amerika berpikir mereka dapat meningkatkan tekanan dengan menawarkan interpretasi sewenang-wenang mereka terhadap Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.(IT/TGM)