Pentagon Menolak Mengakui Lebih Banyak Tentara yang Tewas karena Bunuh Diri pada Tahun 2020

US Defense Department refuses to acknowledge that more soldiers are dying in 2020 by suicide.jpg

IslamTimes - Rupanya, "D" pertama dalam "DoD" adalah singkatan dari dodge, duck, dip, dive, dan dodge, karena itulah yang dilakukan seorang pejabat Pentagon pada hari Kamis (2/10)ketika ditanya tentang meningkatnya jumlah anggota service yang telah tewas karena bunuh diri sejak virus corona baru (COVID-19) meletus pada musim semi.

Meskipun kematian akibat bunuh diri di militer dilaporkan naik sekitar 20% sepanjang tahun ini - termasuk 30% di antara tentara aktif dan 41% di Cadangan Angkatan Darat - direktur Kantor Pencegahan Bunuh Diri Pertahanan memperingatkan agar tidak berfokus pada jumlah kematian, , yang dikenal sebagai "hitungan".Sebaliknya, Karin Orvis mendesak wartawan untuk melihat tingkat kematian akibat bunuh diri per 100.000 orang, yang menurutnya jauh lebih dapat diandalkan untuk mengukur tren dari waktu ke waktu.Untuk 2019, total 498 anggota militer meninggal karena bunuh diri, kata Orvis. Angka bunuh diri untuk pasukan aktif pada tahun 2019 adalah 25,9 per 100.000 orang; sedangkan tarif untuk Reserve dan National Guard masing-masing adalah 18,2 dan 20,3 per 100.000 orang.Semua angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional. Menurut statistik terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, angka bunuh diri nasional pada tahun 2018 adalah 14,2 per 100.000 orang.[IT/r]