Rakyat Amerika Menghadapi Demokrasi 'Tanpa Pilihan'

Menyatakan bahwa pemilu AS tidak sepenuhnya demokratis, Richard Falk mengatakan bahwa tidak masalah bagi orang Amerika yang menang karena masalah hidup mereka tidak akan terselesaikan.Untuk mengetahui lebih banyak tentang Pemilihan Presiden AS, kami menghubungi Richard Anderson Falk, profesor emeritus hukum internasional di Universitas Princeton.Berikut teks lengkap wawancaranya:Mengapa jumlah pemilih sangat rendah dalam pemilihan AS?Tingkat partisipasi pemilih rendah dalam beberapa tahun terakhir karena persepsi hidup dalam demokrasi 'tanpa pilihan' memberi kesan pada banyak warga AS bahwa tidak masalah siapa yang menang karena masalah hidup mereka tidak akan terpecahkan. Mungkin, lebih dari tidak memilih, penjelasan eksistensial yang lebih baik tentang merendahkan nilai hak untuk memilih ini adalah pengertian dari apa yang saya sebut demokrasi yang tidak relevan. Ini berarti bahwa hasil politik pemilu dirasa tidak relevan dengan kondisi kemiskinan atau diskriminasi, atau ketidakadilan ekonomi, sebuah interpretasi yang mendapatkan kredibilitas bahwa 'yang kalah' dalam masyarakat Amerika-lah yang menjadi bagian terbesar dari mereka yang gagal memilih. Ini mencerminkan keterasingan yang mendalam di kelas menengah dan kelas bawah Amerika, yang telah agak berkurang saat ini karena ketakutan bahwa terpilihnya kembali Trump dapat menghasilkan Amerika yang fasis. Ketakutan ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan partisipasi pemilih pada November, tetapi tidak harus dalam masa depan pasca-Trump.Meskipun mereka yang kurang beruntung yang secara tidak proporsional menahan diri dari pemungutan suara (dan sebagian juga karena alasan yang berkaitan dengan penindasan pemilih yang dibahas sebelumnya), ada warga negara yang menolak untuk memberikan suara berdasarkan prinsip atau memberikan suara di bawah panji 'kejahatan yang lebih rendah.' Trumpist dihadapkan pada dilema ini dalam pemilihan yang akan datang.(IT/TGM)