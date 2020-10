Milisi Kulit Hitam Bersenjata Berat Berbaris di Jalan-jalan Lafayette, LA

Black-only militia NFAC.jpg

IslamTimes - Beberapa ratus anggota NFAC berpakaian hitam, banyak dari mereka membawa senapan serbu, berarak melalui Lafayette pada hari Sabtu (3/10). Kelompok itu termasuk orang-orang yang mengenakan pelindung tubuh dan perlengkapan taktis lainnya.

Sekelompok milisi kulit hitam, Not F *** ing Around Coalition (NFAC), berkumpul di Lafayette, Louisiana untuk memprotes kekerasan polisi. Demonstrasi itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan rasial di Amerika Serikat.Pawai diadakan untuk mencari keadilan bagi Trayford Pellerin, seorang pria kulit hitam yang ditembak dan dibunuh oleh polisi Lafayette pada bulan Agustus. Milisi juga dilaporkan termotivasi untuk mengadakan rapat umum di kota itu setelah seorang anggota kongres Louisiana diduga mengancam mereka melalui pesan Facebook.Pemimpin NFAC, yang menyebut dirinya Grandmaster Jay, memberikan pidato selama acara di mana dia berpendapat bahwa slogan 'Make America Great Again' Presiden AS Donald Trump tidak berlaku untuk orang kulit hitam. “Saya tidak dapat mengingat kapan negara ini bagus untuk kita,” katanya, dan kemudian memimpin kerumunan dengan nyanyian “kekuatan hitam”.Pawai berakhir dengan damai, tetapi satu orang ditahan setelah secara tidak sengaja melepaskan senjatanya. NFAC mengatakan kepada media bahwa orang yang terlibat bukanlah bagian dari organisasi mereka.AS telah diguncang oleh demonstrasi anti-rasisme selama berbulan-bulan, yang awalnya dipicu oleh kematian George Floyd di tangan polisi Minneapolis. Banyak dari protes telah berubah menjadi kerusuhan.[IT/r]Video: https://www.rt.com/usa/502542-lafayette-nfac-black-militia-video/