Covid-19 Pada Trump Berdampak Positif Terhadap Rial Iran

IslamTimes- Dolar AS merosot ke 286.000 terhadap real di kemudian hari, turun hampir lima persen dibandingkan Jumat ketika mata uang Iran mencapai rekor terendah baru.

Realisasi Iran telah meningkat terhadap dolar AS di pasar tidak resmi terutama karena spekulasi bahwa penyakit Presiden AS Donald Trump dapat merusak peluang pemilihan ulangnya dalam pemungutan suara yang direncanakan untuk bulan depan.Sebuah laporan hari Minggu oleh kantor berita semi-resmi Tasnim mengatakan para pedagang mata uang di pusat kota Teheran berpendapat bahwa infeksi Trump dengan virus korona dan kinerjanya yang buruk dalam debat presiden pertama yang diadakan awal pekan ini telah berkontribusi pada pertumbuhan rial.Dolar AS merosot ke 286.000 terhadap real di kemudian hari, turun hampir lima persen dibandingkan Jumat ketika mata uang Iran mencapai rekor terendah baru.Tasnim mengatakan langkah-langkah yang diambil dalam beberapa hari terakhir oleh Bank Sentral Iran (CBI), termasuk menghapus batasan perdagangan di pasar pertukaran sekunder, juga memainkan peran di pasar.(IT/TGM)