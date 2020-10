Juru Bicara: Iran Tidak Peduli Hasil Pemilu AS

Saeed Khatibzadeh, Iran’s Foreign Ministry spokesman.jpg

IslamTimes - Tidak masalah bagi Iran yang akan memenangkan pemilihan presiden mendatang di AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, mencatat bahwa ada jalan yang jelas bagi Washington untuk membalikkan kebijakan bermusuhannya terhadap Tehran.

“Tidak penting sama sekali apa yang dikatakan dalam kampanye pemilu di AS. Kriteria kami adalah Resolusi (DK PBB) (2231) dan JCPOA," kata Said Khatibzadeh kepada Tasnim pada konferensi pers pada hari Senin (5/10), ketika ditanya tentang laporan bahwa kampanye pemilihan kandidat Demokrat AS Joe Biden telah mengutip perubahan dalam waktu artikel JCPOA setelah penarikan AS dari kesepakatan.Trump telah menarik AS keluar dari JCPOA dan dengan berani menunjukkan tanda tangannya pada perintah penarikan, kata juru bicara itu. “Tidak banyak perbedaan partai mana yang mengambil kekuasaan (di AS). Jika AS bermaksud untuk kembali ke jalur yang benar, jalannya sudah kosong. "Washington harus mengakui telah melakukan kesalahan, menghentikan perang ekonomi dan terorisme terhadap Iran, kembali ke komitmen JCPOA, dan menebus kerusakan yang disebabkan oleh penarikannya dari kesepakatan nuklir 2015, juru bicara Iran menambahkan.Dalam sambutannya pada bulan September, perwakilan permanen Iran dan duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht-Ravanchi mengatakan tidak masalah bagi Republik Islam yang memenangkan pemilihan presiden AS selama Washington tidak mengubah kebijakan sanksi yang melanggar hukum.Pada bulan Juli, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan tidak peduli siapa yang memenangkan pemilihan presiden 2020 di AS, pemerintahan Amerika berikutnya harus memberi kompensasi kepada Republik Islam atas kerugian yang diderita pendahulunya terhadap rakyat Iran."Tidak penting bagi kami yang akan memenangkan pemilu mendatang di AS, tetapi penting bagi kami untuk melihat Washington memperbaiki pendekatannya terhadap Teheran," kata Zarif.[IT/r]