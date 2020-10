AS Mengalami 'Kekacauan' Karena Presiden Tidak Siap

IslamTimes- Dalam "argumen penutup" virtualnya menjelang pemilihan presiden AS yang dijadwalkan bulan depan, dia menuduh Presiden ke-45 Amerika Serikat itu mempromosikan kebijakan "rasis".

Amerika Serikat telah jatuh ke dalam "kekacauan" karena Presiden Donald Trump tidak siap untuk mengambil posisi sebagai presiden, "kata mantan ibu negara Michelle Obama, melancarkan serangan terik terhadap Trump."Dia Amerika Serikat telah jatuh ke dalam 'kekacauan' karena Trump tidak 'siap menjadi presiden'," kata Obama dalam sebuah video yang diposting ke akun media sosialnya pada hari Selasa,Dalam "argumen penutup" virtualnya menjelang pemilihan presiden AS yang dijadwalkan bulan depan, dia menuduh Presiden ke-45 Amerika Serikat itu mempromosikan kebijakan "rasis"."Tempatkan diri Anda pada posisi kami sejenak. Bayangkan bagaimana rasanya bangun setiap hari untuk menegakkan nilai-nilai yang diklaim negara ini benar ... hanya untuk upaya-upaya yang dicemooh ... oleh presiden yang sedang menjabat," katanya.Dia terus mengatakan bahwa Trump melebih-lebihkan upayanya untuk meningkatkan pasar saham AS, sambil menghancurkan kehidupan "orang biasa, apakah itu menciptakan pekerjaan kerah biru ... membuat perawatan kesehatan lebih terjangkau ... melindungi lingkungan ... menjaga keluarga kami aman dari kekerasan senjata - apalagi virus corona - tidak banyak yang bisa dibanggakan. "Obama mencatat bahwa akibat dari retorika dan tindakan Trump adalah ketakutan, perpecahan, dan rasismeDia mengatakan bahwa untuk mengembalikan nilai-nilai Amerika yang sebenarnya dan untuk melindungi mata pencaharian warga AS, tanggung jawab ada pada para pemilih untuk tidak memilih kembali, mendesak para pemilih AS untuk memilih calon Demokrat Joe Biden sebagai presiden baru.(IT/TGM)