Iran: Membangun Kembali Suriah Adalah 'Kewajiban Agama'

IslamTimes- Awal tahun ini, Damaskus dan Teheran menandatangani kesepakatan keamanan militer komprehensif yang oleh seorang asisten senior Presiden Suriah Bashar al-Assad dipuji sebagai langkah pertama untuk mengatasi sanksi ekonomi AS yang meluas.

Seorang wakil menteri mengatakan Iran mengirim bahan bangunan ke Suriah di bawah "kewajiban agama" untuk membangun kembali negara Arab, yang rusak parah oleh perang yang diatur oleh kekuatan asing.Iran dan Suriah memiliki perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pada tahun 2012 dan sebagian besar barang yang dipertukarkan antara dua sekutu utama tersebut tidak dikenakan pajak dan tarif bea cukai.Republik Islam berada di bawah rezim sanksi paling kejam yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Caesar, yang memberikan sanksi kepada hampir semua kegiatan ekonomi dan perdagangan Suriah, serta pejabat pemerintah negara itu.Awal tahun ini, Damaskus dan Teheran menandatangani kesepakatan keamanan militer komprehensif yang oleh seorang asisten senior Presiden Suriah Bashar al-Assad dipuji sebagai langkah pertama untuk mengatasi sanksi ekonomi AS yang meluas."Membangun kembali negara-negara seperti Suriah dan Irak adalah kewajiban agama," Wakil Menteri Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran Hamid Zadboom mengatakan kepada televisi Al-Alam berbahasa Arab pada hari Senin."Iran siap untuk rekonstruksi ini, dan negara-negara yang perlu membangun kembali, membangun jalan dan bendungan serta menerima layanan dari Iran, kami memiliki potensi ini dan kami dapat membantu," tambahnya.Zadboom mengatakan kantor terbesar Kamar Dagang Iran akan dibuka di Damaskus untuk pertama kalinya, dan proyek pertambangan serta bantuan untuk sektor pertanian juga sedang berlangsung di negara itu.Perusahaan teknik teknik Iran di bidang pembangkit listrik, pembangunan jalan dan konstruksi juga hadir di Irak, katanya.Irak adalah mitra dagang utama Iran meskipun AS berupaya untuk mengusir negara Arab itu dari orbit Republik Islam.Irak mengimpor 1200-1500 megawatt listrik per hari dari Iran, selain 38 juta meter kubik gas alam untuk menggerakkan 40 persen pembangkit listriknya.Selain gas alam dan listrik, Irak mengimpor berbagai macam barang dari Iran termasuk makanan, produk pertanian, peralatan rumah tangga, dan pendingin udara.(IT/TGM)Pada Januari 1993, Presiden Bush dan Boris Yeltsin, mantan presiden Rusia, menandatangani START II, ​​tetapi gagal dan tidak pernah berlaku.Perjanjian START I berakhir pada akhir 2009 dan penggantinya, yang disebut START Baru atau START III, ditandatangani pada April 2010 oleh mantan Presiden AS Barack Obama dan kemudian Presiden Rusia Dmitry Medvedev, di mana kedua belah pihak setuju untuk membagi separuh jumlah nuklir strategis. rudal dan membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan menjadi 1.550.START Baru dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya, setelah tanggal kedaluwarsanya pada Februari 2021, dengan kesepakatan bersama.(IT/TGM)