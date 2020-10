Sayyid Nasrallah Menyoroti Pentingnya Mengikuti dan Mempersonifikasikan Nilai-nilai Imam Hussein (as)

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallahn, on Arbaeen - 40 days after the martyrdom anniversary of Imam Hussein.png

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menyampaikan pada hari Rabu (7/10) pidato televisi di Arbain yang menandai 40 hari setelah peringatan syahid Imam Hussein bin Ali (as), menjelaskan berbagai aspek Asyura dan peran Imam (as).

Sayyid Nasrallah menyoroti pentingnya menandai hari jadi Asyura dan mempersonifikasikan nilai-nilai Imam Hussein (as), menggarisbawahi hubungan yang berbeda antara Nabi Muhammad (saw) dan cucunya.“Jalan Imam Hussein (as) memotivasi kita dan mengajari kita bagaimana dengan teguh menolak penindasan.”Pemimpin Hizbullah mengindikasikan bahwa langkah-langkah virus korona telah mencegah jutaan orang percaya menuju ke Karbala tahun ini, mengingat bahwa rezim yang digulingkan di Irak dulu mencegah orang-orang mukminin mengunjungi Haram Imam Hussein di Karbala pada peringatan Arbain."Saya sendiri menyaksikan bagaimana pesawat tempur Saddam Hussein biasa menyerang prosesi orang mukminin di Arbain."Sayyid Nasrallah menggarisbawahi daya tarik acara yang mendorong jutaan orang untuk meninggalkan semua masalah hidup mereka dan menuju ke Haram Imam Hussein as di mana ribuan orang menyediakan makanan untuk para pengunjung dan membantu mereka melakukan ritual terkait.Peristiwa itu, yang dikenal sebagai Asyura, menandai kemartiran Imam Hussein dan 72 rekannya pada 680 M di tanah yang sekarang dikenal sebagai Irak, setelah mereka menolak untuk bersumpah setia kepada tirani Yazid.Asyura adalah puncak dari periode berkabung tahunan 10 hari di bulan lunar Muharram untuk Imam ketiga Muslim Syiah, yang merupakan cucu Nabi Muhammad (saw).