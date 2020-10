IRGC Memperingatkan AS tentang Kerusakan yang Tidak Dapat Dipulihkan Jika Perbatasan Laut Iran Dilanggar

IRGC Navy.jpg

IslamTimes - Seorang komandan Iran memperingatkan pasukan "tentara teroris AS" bahwa kesalahan melanggar batas-batas laut Iran akan menarik tanggapan yang menghancurkan dari Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam [IRGC] yang akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada penjajah.

Dalam sebuah wawancara dengan badan baru Tasnim, komandan zona angkatan laut pertama Angkatan Laut IRGC, Jenderal Abbas Gholamshahi, mengecam "kehadiran tidak sah" pasukan AS di wilayah tersebut.Kehadiran pasukan Amerika di setiap bagian dunia hanya menciptakan ketidakamanan, katanya, seraya menekankan bahwa Iran dan negara-negara kawasan lainnya dapat melindungi keamanan kawasan itu sendiri.Jenderal Gholamshahi memperingatkan pasukan Amerika bahwa setiap tindakan nakal terhadap perbatasan laut Iran akan dihadapi oleh Angkatan Laut IRGC, menggarisbawahi bahwa AS sudah mengetahui kekuatan militer Iran.Musuh telah menyadari bahwa kesalahan apapun akan menyebabkan mereka menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, jenderal memperingatkan.Pejabat militer dan politik Iran telah berulang kali memperingatkan musuh tentang konsekuensi mengerikan dari tindakan militer terhadap Republik Islam.Pada bulan Mei, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Hossein Baqeri memperingatkan tentara "petualang dan teroris" AS bahwa setiap ancaman terhadap kepentingan atau keamanan Iran akan menghasilkan tanggapan yang tegas.[IT/r]