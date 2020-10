Assad Tentang Rencana Lama Trump untuk Membunuhnya - 'Pembunuhan adalah Modus Operandi Amerika'

Syrian President Bashar al-Assad .jpg

IslamTimes - Tindakan pembunuhan adalah alat kebijakan khas Amerika Serikat, yang membuat pengungkapan baru-baru ini bahwa Presiden AS Donald Trump memiliki niat sebelumnya untuk menghilangkan mitranya dari Suriah hanya dapat diharapkan dalam konteks kepentingan Washington di Suriah, Presiden Suriah Bashar Assad mengatakan kepada Sputnik.

Pada pertengahan September, Trump mengakui bahwa dia bermaksud untuk melenyapkan Assad secara fisik pada awal masa kepresidenannya dan bahwa kepala Pentagon pada suatu waktu, Jim Mattis, membujuknya untuk tidak melakukannya.“Pembunuhan adalah modus operandi Amerika. Itulah yang mereka lakukan sepanjang waktu - selama beberapa dekade, di mana saja, di berbagai wilayah di dunia ini. Ini bukanlah sesuatu yang baru,” kata Assad.Seperti yang dikemukakan oleh presiden Suriah, keberadaan rencana pembunuhan yang direncanakan oleh AS "terbukti dengan sendirinya" dan "selalu ada, untuk alasan yang berbeda."“Kami harus mengharapkan ini dalam situasi kami di Suriah. Dengan konflik ini, dengan Amerika - mereka menduduki tanah kami dan mereka mendukung teroris - hal itu diharapkan. Bahkan jika Anda tidak memiliki informasi apapun, itu harus menjadi bukti sendiri,” lanjut Assad.Berbicara tentang pencegahan, presiden Suriah mengatakan bahwa itu tidak boleh diterapkan pada setiap episode ancaman yang tersebar per se, tetapi lebih pada kekhususan perilaku umum AS.“Tidak ada yang akan menghalangi Amerika Serikat untuk melakukan tindakan atau tindakan keji semacam ini kecuali ada keseimbangan internasional di mana Amerika Serikat tidak dapat lolos dari kejahatannya. Jika tidak, [AS] akan melanjutkan tindakan semacam ini di berbagai wilayah dan tidak ada yang akan menghentikannya, ”kata Assad.Ditanya apakah dia mengetahui upaya pembunuhan lainnya selama masa kepresidenannya, pemimpin Suriah itu berkata, “Saya tidak mendengar upaya apa pun, tetapi seperti yang saya katakan, terbukti dengan sendirinya bahwa Anda memiliki banyak upaya, atau mungkin rencana, lebih tepatnya.”[IT/r]