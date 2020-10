Senator Mendesak AS untuk Jatuhkan Sanksi kepada Turki di Tengah Laporan Ankara Mengaktifkan S-400 untuk Mendeteksi F-16

Ankara Activated S-400.jpg

IslamTimes - Dua Senator AS pada Rabu (7/10) mendesak pemerintahan Trump untuk menjatuhkan sanksi kepada Ankara atas laporan bahwa Turki telah mengaktifkan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia untuk mendeteksi jet tempur F-16 yang diterbangkan oleh NATO.

"Kami menulis tentang laporan publik bahwa Turki telah mengaktifkan radar sistem anti-pesawat S400 buatan Rusia, untuk mendeteksi jet tempur F-16 buatan AS yang kembali dari latihan Eunomia yang dilakukan oleh Prancis, Italia, Yunani, dan Siprus di akhir Agustus sebagai tanggapan atas agresi Turki yang tidak beralasan di Mediterania Timur ... Mengingat informasi ini, kami sekali lagi mendesak Anda untuk menjatuhkan sanksi pada Turki sebagaimana diwajibkan oleh hukum," Senator Demokrat Chris Van Hollen dan Senator Republik James Lankford mengatakan dalam sebuah surat kepada AS Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.Anggota parlemen telah meminta Pompeo memberikan informasi pada 14 Oktober tentang apakah Turki memang mengaktifkan S-400 untuk mendeteksi jet tempur F-16 yang kembali dari latihan Eunomia dan jika itu juga mengintegrasikan Link 16, tautan data taktis NATO, ke dalam S-400. sistem, yang mereka katakan dapat memungkinkan Rusia untuk mengumpulkan informasi tentang sekutu NATO.Sebelumnya pada hari itu, kantor berita Sputnik Turki melaporkan bahwa Ankara telah mengerahkan sistem pertahanan udara S-400 ke provinsi Laut Hitam Samsun - menunjukkan bahwa aktivasi tersebut dianggap untuk pengujian. Otoritas Turki belum membuat pernyataan resmi tentang pergerakan tersebut.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Sputnik bahwa Amerika Serikat mengetahui laporan ini dan sangat prihatin, menambahkan bahwa transaksi S-400 menempatkan Turki pada risiko potensi sanksi di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).Pada 2017, Rusia setuju untuk menjual S-400 ke Ankara, memicu kemarahan di antara sekutu NATO Turki, khususnya Amerika Serikat.[IT/r]