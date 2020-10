Administrasi Trump Akan Memberlakukan Sanksi Keuangan Baru terhadap Iran

US President Donald Trump -.jpg

IslamTimes - Administrasi Presiden AS Donald Trump berencana hendak menjatuhkan sanksi tambahan pada sektor keuangan Iran yang akan memblokir beberapa jalan yang tersisa dari pertukaran keuangan legal dengan Tehran, menurut tiga pejabat administrasi.

Para pejabat, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan Rabu (8/10) bahwa pembatasan baru, yang diharapkan akan diumumkan pada hari Kamis (9/10), akan menargetkan beberapa bank yang tersisa saat ini dimana belum dikenakan "sanksi sekunder," lapor Washington Post.Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Keuangan menolak mengomentari perkembangan tersebut.AS menggunakan apa yang disebutnya "sanksi sekunder" untuk menekan pihak ketiga agar menghentikan aktivitas mereka dengan negara yang terkena sanksi tersebut.Para ahli percaya bahwa langkah tersebut kemungkinan akan mengurangi saluran yang digunakan Iran untuk mengimpor barang-barang kemanusiaan, seperti makanan dan obat-obatan, terutama pada saat negara itu berjuang untuk menahan wabah virus corona baru.Bulan lalu Bloomberg mengatakan bahwa tindakan AS yang baru akan menargetkan lebih dari selusin bank dan melabeli seluruh sektor keuangan Iran terlarang.Karena hampir semua aspek kehidupan sudah secara efektif berada di bawah sanksi AS paling agresif yang pernah ada, langkah-langkah baru tersebut tidak mungkin memiliki pengaruh yang berarti pada ekonomi Iran dan tampaknya sebagian besar merupakan aksi politik menjelang pemilihan AS.Proposal itu merupakan peningkatan dari upaya sia-sia Washington untuk memaksa Iran melakukan negosiasi baru atas program nuklirnya, dua tahun setelah Trump menarik AS dari kesepakatan penting tahun 2015 dengan Teheran dan menerapkan kembali sanksi besar-besaran.Bloomberg mengatakan sanksi yang diusulkan bertujuan untuk menutup beberapa celah keuangan yang tersisa yang memungkinkan Iran memperoleh pendapatan, dan menghalangi janji Demokrat Joe Biden untuk kembali ke kesepakatan nuklir jika dia memenangkan kursi kepresidenan pada November.Pemerintah AS mengklaim barang-barang kemanusiaan dibebaskan dari sanksi. Tetapi jaring sanksi yang terikat di Iran selama bertahun-tahun telah membuat bank dan perusahaan asing sangat waspada dalam melakukan perdagangan apa pun dengan negara itu.Pejabat kesehatan mengatakan Iran dapat memproduksi lebih dari 96 persen kebutuhan medisnya. Tetapi perawatan spesialis seperti kanker atau transplantasi donor seringkali mengandalkan impor.Proposal untuk memasukkan seluruh industri keuangan Iran ke dalam daftar hitam telah didorong oleh para pejabat Zionis Israel dan Yayasan Pertahanan Demokrasi, sebuah organisasi nirlaba AS yang gila perang dimana telah mengadvokasi perubahan rezim di Iran."Untuk mendapatkan KO ekonomi ronde ke-12, inilah saatnya bagi Tuan Trump untuk melakukan satu pukulan lagi: Daftar hitam seluruh industri keuangan Iran," tulis Mark Dubowitz dan Richard Goldberg dari yayasan dalam sebuah opini pada 25 Agustus untuk Wall Street Journal .[IT/r]