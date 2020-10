Anggota Parlemen AS Akan Memperkenalkan Legislasi Komisi untuk Mengevaluasi Kapasitas Mental Trump

US President Donald Trump,.jpg

IslamTimes - Ketua DPR AS Nancy Pelosi [D-CA] dan anggota kongres Partai Demokrat Maryland Jamie Raskin mengumumkan pada hari Kamis (8/10) bahwa mereka akan memperkenalkan undang-undang untuk membentuk komisi yang bertugas mengevaluasi kapasitas mental dan fisik Presiden AS Donald Trump untuk memegang jabatan.

Pelosi dan Raskin mengatakan mereka akan mengadakan konferensi pers pada hari Jumat (9/10) mengumumkan pengenalan Komisi Kapasitas Presiden untuk Mengeluarkan Undang-Undang Kewenangan dan Tugas Kantor.Pemberitahuan pers yang mengumumkan konferensi mencatat bahwa komisi dan proses "diminta dalam amandemen ke-25 Konstitusi AS untuk memungkinkan Kongres membantu memastikan kepemimpinan yang efektif dan tidak terputus di jabatan tertinggi di Cabang Eksekutif pemerintah."Amandemen ke-25 diratifikasi pada tahun 1967 setelah pembunuhan Presiden AS John F.Kennedy pada tahun 1963 untuk menetapkan jalur suksesi yang tertib jika presiden meninggal atau tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya, seperti ketika menderita penyakit.Bagian 4 dari amandemen tersebut menjelaskan proses di mana politisi lain dapat bersama-sama menentukan presiden tidak layak untuk menjalankan tugas dari jabatannya dan akan memindahkan mereka dari jabatannya, yang digerakkan oleh "Wakil Presiden dan mayoritas kepala pejabat departemen eksekutif atau badan lain yang menurut undang-undang dapat diberikan Kongres. "Pertanyaan tentang kelayakan Presiden AS Donald Trump untuk memegang jabatan sekali lagi menjadi sorotan setelah kontraksi virus corona baru COVID-19 minggu lalu, yang menyebabkan dia menghabiskan beberapa hari di Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda. Maryland, dan menerima banyak sekali obat-obatan dan bahkan oksigen tambahan untuk jangka waktu yang singkat.Trump tidak memberikan wewenang eksekutif kepada Wakil Presiden Mike Pence selama waktu itu, tetapi gejala penyakit dan potensi efek samping obat yang dia konsumsi menyebabkan banyak orang mempertanyakan kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya.Sebelumnya pada hari Kamis (8/10), Pelosi mencatat bahwa pada hari Jumat (9/10), "Kita akan membicarakan tentang Amandemen ke-25.” Trump membalas berita itu di Tweet yang marah."Crazy Nancy adalah orang yang harus diawasi," kata Trump. "Mereka tidak memanggilnya Gila tanpa alasan!"Tahun lalu, mantan Penjabat Direktur FBI Andrew McCabe mengungkapkan di "60 Minutes" CBS bahwa pada Mei 2017, setelah Trump memecat Direktur FBI saat itu James Comey, dia dan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein secara singkat mengeksplorasi menggunakan amandemen ke-25 untuk menyingkirkan Trump dari kantor. Setelah Trump menunjuk Robert Mueller untuk memimpin penyelidikan Russiagate FBI delapan hari kemudian, kekhawatiran mereka agak mereda.[IT/r]