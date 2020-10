Arab Saudi Pembeli Senjata Inggris Terbesar di Asia Barat

IslamTimes - Sebuah laporan baru oleh pemerintah Inggris menunjukkan bahwa Inggris adalah pengekspor senjata terbesar kedua selama dekade terakhir dan pembeli terbesar senjata ini adalah Asia Barat, terutama Arab Saudi.

Inggris telah menjadi pengekspor senjata terbesar kedua di dunia setelah AS selama dekade terakhir, menurut data pemerintah, Independent melaporkan.Tahun lalu, perusahaan Inggris menandatangani kontrak senilai £ 11 miliar untuk peralatan dan layanan militer, turun dari £ 14 miliar pada 2018; menjadikannya tahun tertinggi kedua untuk penjualan senjata Inggris sejak 1983.Itu berarti Inggris memiliki 16 persen pangsa perdagangan senjata global pada 2019.Kampanye Melawan Perdagangan Senjata [CAAT] menuduh pemerintah Inggris "mempersenjatai dan mendukung penindasan di seluruh dunia".Namun, pemerintah Inggris mengklaim kesepakatan senjatanya untuk menghasilkan ribuan pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan membantu menjaga keamanan negara.Sejak 2010, pemerintah Inggris telah menandatangani kontrak senilai £ 86 miliar, dengan 60 persen dari mereka pergi ke Timur Tengah, menurut data dari Pertahanan dan Ekspor Inggris. Arab Saudi sejauh ini merupakan pembeli terbesar.Aerospace menyumbang 88 persen dari penjualan dan kontrak, termasuk radar dan rudal serta pesawat terbang.Pembeli utama peralatan dirgantara Inggris termasuk Arab Saudi, Turki, Oman, AS, dan Qatar.Inggris memiliki pangsa 16 persen dalam perdagangan senjata global pada 2019, dibandingkan dengan perkiraan pangsa AS sebesar 47 persen dan Rusia dan Prancis, yang masing-masing memiliki pangsa 11 dan 10 persen.Andrew Smith, juru bicara CAAT mengatakan, "Para pedagang senjata akan merayakannya, tetapi angka-angka ini seharusnya menjadi sumber rasa malu yang besar.""Boris Johnson dan rekan-rekannya selalu berbicara tentang 'Inggris Global' dan pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi mereka mempersenjatai dan mendukung penindasan di seluruh dunia," katanya."Penjualan ini bukan hanya angka pada spreadsheet: bagi orang-orang di seluruh dunia, ini bisa menjadi masalah hidup dan mati."Dia menambahkan, "Senjata buatan Inggris telah memainkan peran yang menghancurkan dalam pemboman yang dipimpin Saudi di Yaman, membantu menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.”"Di mana pun ada konflik, akan selalu ada perusahaan senjata yang berusaha mengambil untung darinya. Pencatutan ini tidak hanya memungkinkan perang, tetapi juga secara aktif menyulutnya.”Dia menyimpulkan bahwa penjualan yang disetujui hari ini dapat digunakan dalam kekejaman dan pelanggaran selama bertahun-tahun yang akan datang.[IT/r]