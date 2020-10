Turki: Kehadiran AS di Mediterania Timur Tidak Berfungsi untuk Perdamaian Atau Menimbulkan Ancaman bagi Ankara

Turkish Speaker Mustafa Sentop.jpeg

IslamTimes - Meski keterlibatan AS di Mediterania Timur tidak mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, itu juga tidak menimbulkan ancaman bagi Turki, Mustafa Sentop, juru bicara parlemen Turki.

“Keputusan untuk menempatkan kapal angkatan laut di Teluk Souda merupakan isyarat simbolik lainnya dalam hal ini. Tindakan AS ini tidak akan melayani perdamaian dan stabilitas di Mediterania Timur, juga tidak melayani kepentingan strategis AS… Terlepas dari segalanya, saya tidak percaya kehadiran AS di Mediterania Timur akan menjadi ancaman bagi keamanan Turki, karena telah ada aliansi yang kuat antara Turki dan AS selama hampir 70 tahun,” katanya kepada Sputnik.Politisi itu mencatat, dalam sambutan yang diterbitkan pada hari Jumat (9/10), bahwa catatan aktivitas Washington di kawasan itu ambigu, dengan Amerika Serikat pertama-tama menyerukan dialog dan kemudian memilih untuk mendukung pemerintahan Siprus Yunani.Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan selama kunjungannya hari Sabtu ke Siprus bahwa ia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Luar Negeri Siprus Nikos Christodoulides, karena AS berencana membangun pusat pelatihan baru (Pusat Tanah Siprus, Terbuka- laut, dan Keamanan Pelabuhan, atau CYCLOPS) di pulau itu.Siprus dan Turki telah terlibat dalam perselisihan berkepanjangan atas hak pengeboran lepas pantai sejak 2011, dengan konflik meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah Ankara mengirim kapal penelitian ke perairan yang diklaim oleh Athena dan Nicosia.Uni Eropa mendukung negara-negara anggotanya, memperingatkan Turki bahwa eskalasi lebih lanjut dapat mengakibatkan sanksi serius terhadap Ankara.[IT/r]