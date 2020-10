Kampanye Tekanan AS Terhadap Iran Adalah Contoh Terorisme Negara Iran

IslamTimes- “Kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran dirancang untuk dengan sengaja dan tanpa pandang bulu menargetkan warga sipil yang tidak bersalah dengan tujuan menciptakan penderitaan dan kesulitan, serta memicu keresahan sosial sesuai dengan kebijakan perubahan rezim yang cacat,” kata Takht-Ravanchi .

Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengecam apa yang disebut kampanye tekanan maksimum AS terhadap Republik Islam itu sebagai "contoh terorisme negara" yang bertujuan menciptakan penderitaan dan keresahan sosial di negara itu.Majid Takht-Ravanchi membuat pernyataan itu pada pertemuan komite keenam Majelis Umum PBB tentang kontra-terorisme pada Kamis malam.“Kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran dirancang untuk dengan sengaja dan tanpa pandang bulu menargetkan warga sipil yang tidak bersalah dengan tujuan menciptakan penderitaan dan kesulitan, serta memicu keresahan sosial sesuai dengan kebijakan perubahan rezim yang cacat,” kata Takht-Ravanchi ."Republik Islam Iran mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya, termasuk terorisme negara dan terorisme ekonomi dan medis, yang dilakukan melalui tindakan koersif sepihak," tambahnya.Sebelumnya pada hari itu, Departemen Keuangan AS menentang keberatan kemanusiaan Eropa dan menargetkan sektor keuangan Iran dengan menjatuhkan sanksi pada 18 bank Iran dengan tujuan untuk memutus Republik Islam dari sistem keuangan dunia.Meskipun ada klaim yang dibuat oleh Departemen Keuangan AS bahwa sanksi tidak akan berlaku untuk transaksi penyediaan komoditas pertanian, makanan, obat-obatan atau peralatan medis ke Iran, para diplomat Eropa telah menegaskan bahwa sanksi AS akan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan.(IT/TGM)