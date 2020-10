Tekanan Maksimum AS Bertujuan Mengubah Pembentukan Iran

IslamTimes- Takht Ravanchi menyebut tekanan maksimum AS sebagai contoh terorisme negara dan mencatat bahwa kebijakan ini bertujuan mengubah pembentukan Iran dengan menciptakan keresahan sosial di negara tersebut.

Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi mengatakan bahwa AS berupaya mengubah pendirian Iran dengan menciptakan keresahan sosial di negara tersebut.Dia membuat pernyataan pada pertemuan Komite Keenam Sidang Umum PBB tentang perang melawan terorisme.Takht Ravanchi menyebut tekanan maksimum AS sebagai contoh terorisme negara dan mencatat bahwa kebijakan ini bertujuan mengubah pembentukan Iran dengan menciptakan keresahan sosial di negara tersebut.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Republik Islam Iran mengutuk keras semua bentuk terorisme termasuk, negara, ekonomi, dan medis yang telah dipaksakan melalui langkah-langkah koersif sepihak.“Untuk memberantas terorisme untuk selamanya, tidak ada cara selain menggunakan kekuasaan dan pendekatan multilateral serta memastikan kerjasama yang erat antara pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, regional, dan internasional,” tambahnya.Menurut Takht Ravanchi, perang melawan terorisme juga harus dilakukan sesuai dengan Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.“Penegakan tindakan sepihak telah mempengaruhi perekonomian kita. Namun, tindakan ilegal ini tidak dan tidak akan memengaruhi tekad kita yang teguh untuk dunia yang bebas teror. Alhasil, menjadi fakta terbukti bahwa Amerika Serikat menyebarkan terorisme tidak hanya di kawasan kita tapi hampir di mana-mana di dunia, ”ujarnya."AS telah membantu menciptakan kelompok teroris seperti al-Qaeda dan ISIS melalui kebijakan intervensionisnya di wilayah kami. AS terus melatih dan memasok senjata dan bahan peledak kepada perwakilan dan mitra terorisnya, termasuk PJAK, Thunder, dan Jaish-ul- Adl, untuk melakukan serangan teroris di Iran, ”tandasnya.(IT/TGM)