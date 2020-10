Rouhani: Sanksi Baru AS Bermotif Politik 

IslamTimes- Menunjuk pada kegagalan AS dalam mengaktifkan Trigger Mechanism, ia menggarisbawahi bahwa langkah AS tersebut sepenuhnya bertentangan dengan hukum dan regulasi internasional serta dinilai tidak manusiawi di tengah penyebaran virus corona.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa sanksi baru AS terhadap bank-bank Iran bermotif politik.Dia membuat pernyataan dalam pembicaraan telepon dengan Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati pada hari Jumat, mengatakan bahwa sanksi baru AS bermotif politik dan bertujuan untuk melayani tujuan internal mereka sendiri.Merujuk pada kesalahan perhitungan AS dalam menarik diri dari JCPOA, ia menambahkan, “Pemerintah AS, berdasarkan analisis yang salah arah, percaya bahwa sanksi ini akan menghancurkan perlawanan Iran dan menyebabkan masalah bagi kami, tetapi waktu telah menunjukkan bahwa analisis ini jauh dari kebenaran dan tidak efektif. ”Menunjuk pada kegagalan AS dalam mengaktifkan Trigger Mechanism, ia menggarisbawahi bahwa langkah AS tersebut sepenuhnya bertentangan dengan hukum dan regulasi internasional serta dinilai tidak manusiawi di tengah penyebaran virus corona.Lebih lanjut Hemmati menegaskan bahwa pemerintah AS telah menciptakan hambatan serius dalam transfer mata uang untuk pasokan obat dan makanan, namun karena upaya Bank Sentral, tidak ada kekurangan dalam hal ini.Pernyataan ini muncul ketika Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi baru pada 18 bank Iran dalam tindakan bermusuhan pada hari Kamis. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengklaim bahwa tekanan maksimum AS terhadap Republik Islam akan terus berlanjut sampai Iran kembali ke meja perundingan.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga bereaksi terhadap sanksi baru AS terhadap bank-bank Iran dan menyatakan bahwa negara itu berusaha meledakkan saluran Iran yang tersisa untuk membayar makanan dan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19.(IT/TGM)