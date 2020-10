AS Selalu Gagal Dalam Perlawanan Melawan Iran

IslamTimes- Merujuk pada penurunan kekuatan AS, Brigjen Mohammad Reza Naghdi mencatat bahwa AS bukan lagi negara adidaya dan negara tersebut menetapkan tanggal untuk menyerang Korea Utara dan Suriah tetapi gagal melakukannya.

Wakil Koordinator Garda Revolusi Islam Iran mengatakan bahwa ada banyak orang di rezim Zionis yang memiliki motif untuk bekerja sama dengan Iran.Merujuk pada penurunan kekuatan AS, Brigjen Mohammad Reza Naghdi mencatat bahwa AS bukan lagi negara adidaya dan negara tersebut menetapkan tanggal untuk menyerang Korea Utara dan Suriah tetapi gagal melakukannya.“AS telah berjuang untuk menghancurkan Republik Islam selama 41 tahun, berusaha untuk menghentikan Hizbullah selama 30 tahun, berjuang untuk menghancurkan Hamas selama 20 tahun, sudah 9 tahun sejak ia ingin Bashar al-Assad pergi, sudah 5 tahun sejak mereka ingin menutup Hash al-Sha'abi. Semua upaya mereka sejauh ini sia-sia. Amerika Serikat bahkan tidak bisa melawan kekuatan yang lebih kecil, apalagi negara adidaya seperti Republik Islam Iran, ”tambahnya.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa AS menyadari konsekuensi dari kemungkinan serangan militer terhadap Republik Islam Iran.(IT/TGM)