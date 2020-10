Militer China Menuduh Kapal Perusak AS Mendekati Kepulauan Paracel Tanpa Persetujuan Beijing

USS McCain.jpg

IslamTimes - Beijing baru-baru ini menuduh AS sebagai faktor utama yang menyebabkan militerisasi Laut Cina Selatan - sesuatu yang juga dikecam oleh Washington. Otoritas China berpendapat bahwa aktivitas militer AS di daerah tersebut merusak upaya regional untuk menyelesaikan sengketa teritorial.

Kementerian Pertahanan China telah menyatakan bahwa kapal perusak AS USS John S. McCain telah berkelana ke perairan dekat Kepulauan Parcel yang dikuasai China di Laut China Selatan yang disengketakan. Menurut kementerian, itu dilakukan tanpa izin dari Beijing.Juru bicara kementerian mengatakan Beijing menuntut agar kapal tersebut meninggalkan perairan China, menambahkan bahwa jika kapal tidak mematuhi, China akan dengan tegas mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut."Kami menuntut AS segera menghentikan tindakan provokatif tersebut, [dan] secara ketat mengontrol dan membatasi operasi militer di laut dan udara", kata juru bicara Kementerian Pertahanan.Pada Agustus 2020, China memperingatkan AS bahwa "kecelakaan militer" tetap mungkin terjadi di laut, jika Washington terus memprovokasi "masalah di Laut China Selatan" dengan dalih kebebasan operasi navigasi - sesuatu yang telah dilakukan secara rutin oleh Pentagon telah berlangsung beberapa tahun meskipun ada keberatan dari Beijing. Otoritas China telah berulang kali menuntut agar AS "menghentikan perilaku provokatifnya", tetapi permintaan ini tidak didengarkan.Washington telah berulang kali mengutuk apa yang disebutnya "militerisasi China di Laut China Selatan" - sebuah wilayah yang dipenuhi konflik klaim teritorial China, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina, tetapi sebagian besar dikendalikan oleh pasukan Beijing. Yang terakhir telah membangun banyak fasilitas dan pangkalan militer di seluruh wilayah, tetapi China bersikeras bahwa mereka murni bersifat defensif.Beijing baru-baru ini menyatakan bahwa apa yang disebut "militerisasi" Laut China Selatan terutama disebabkan oleh AS sendiri. Menurut otoritas China, tindakan Washington sebenarnya menghalangi upaya penyelesaian sengketa antar aktor di tingkat regional.[IT/r]