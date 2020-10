Trump Mengancam Iran dengan Konfrontasi yang Belum Pernah Terjadi

US President Donald Trump, war on USA.jpg

IslamTimes - Pada hari Jumat (9/10) pagi yang tampaknya bebas dari kewajiban resmi, Trump menelepon ke acara radio bincang-bincang Limbaugh dan berbicara selama hampir dua jam tentang berbagai topik, termasuk konfrontasi pemerintahannya yang sedang berlangsung dengan Republik Islam Iran.

Selama wawancara radio ekstensif dengan pembawa acara konservatif Rush Limbaugh pada hari Jumat (9/10), Presiden AS Donald Trump mengancam Iran dalam bahasa eksplisit.“Iran tahu itu dan mereka telah diberi tahu: jika Anda ‘main-main’ dengan kami, jika Anda melakukan sesuatu yang buruk kepada kami, kami akan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya kepada Anda,” kata Trump kepada Limbaugh.“Jika kamu main-main dengan kami, jika kamu melakukan sesuatu yang buruk kepada kami, kami akan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya.” - Presiden Amerika Serikat pic.twitter.com/RfDKchaw7i- Aaron Rupar (@atrupar) 9 Oktober 2020Terlepas dari perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah "umpatan sekilas", seperti yang disebut Komisi Komunikasi Federal, adalah ucapan yang dilindungi di bawah Amandemen Pertama, komentar Trump mirip dengan ancaman lain yang dia buat terhadap negara Timur Tengah awal tahun ini.Pada 4 Januari, sehari setelah Trump memerintahkan pembunuhan komandan Pasukan Quds Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani, dia mengeluarkan ancaman lebih lanjut terhadap Tehran bahwa "jika Iran menyerang orang Amerika, atau aset Amerika, kami telah menargetkan 52 situs Iran (mewakili 52 sandera Amerika yang disandera oleh Iran bertahun-tahun yang lalu), beberapa pada tingkat yang sangat tinggi & penting bagi Iran & budaya Iran, dan target-target itu, dan Iran sendiri, AKAN SANGAT CEPAT DAN SANGAT KERAS. ”Trump mendapat serangan luas atas komentar tersebut, dengan banyak yang menyebut tindakan perusakan budaya adalah kejahatan perang dan termasuk dalam kategori tindakan genosida. Bahkan dengan pentagonnya sendiri, Menteri Pertahanan Mark Esper, dengan senang hati menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa "kami akan mengikuti hukum konflik bersenjata."Awal tahun ini, Trump memberi Limbaugh Presidential Medal of Freedom di State of the Union Address, menyebut pembawa acara bincang-bincang yang kontroversial itu sebagai "pria istimewa yang dicintai jutaan orang Amerika" dan "pejuang terhebat yang pernah Anda temui."[IT/r]