Teheran: Warga Iran Tidak Terintimidasi Atas Ancaman Kosong Trump

IslamTimes- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menanggapi Trump, men-tweet bahwa Iran tidak akan diintimidasi dan lebih suka "memilih tanggapan atas kejahatan AS," termasuk sanksi ilegal dan pembunuhan komandan anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani di Irak pada Januari.

Iran telah membalas serangan Presiden AS Donald Trump setelah dia terus mengoceh dengan sumpah serapah sambil sekali lagi mengancam Republik Islam Iran.Berbicara selama percakapan telepon dua jam dengan pembawa acara radio konservatif Rush Limbaugh pada hari Jumat, Trump berkata, "Iran mengetahui, dan mereka telah diberi tahu: Jika Anda bermain-main dengan kami, jika Anda melakukan sesuatu yang buruk pada kami, kami akan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. ”Kata-kata kotor disensor di siaran radio yang agak tertunda, tetapi tertangkap di siaran langsung Limbaugh dan diabadikan dalam transkrip di situsnya.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menanggapi Trump, men-tweet bahwa Iran tidak akan diintimidasi dan lebih suka "memilih tanggapan atas kejahatan AS," termasuk sanksi ilegal dan pembunuhan komandan anti-teror Letnan Jenderal Qassem Soleimani di Irak pada Januari.Rakyat Iran tidak terintimidasi oleh retorika penindasan dari rezim AS yang gagal & tanpa hukum.Rakyat kami tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam membela martabat Iran. KAMI akan memilih tanggapan terhadap kejahatan AS — termasuk sanksi sadis & pembunuhan kriminal terhadap musuh nomor 1 ISIS, Jenderal Soleimani- Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 9 Oktober 2020.(IT/TGM)