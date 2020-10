Anggota Parlemen Iran Mengatakan Biden Tidak Akan Menghidupkan Kembali JCPOA

IslamTimes- “Beberapa percaya bahwa jika Biden memenangkan pemilu, dia akan menghidupkan kembali JCPOA tapi saya rasa ini tidak akan terjadi karena pejabat Amerika sedang mengejar strategi tetap dan berusaha untuk menindas negara lain; dan kami tidak menyerah pada perilaku ini, ”Fada-Hossein Maleki, perwakilan Zahedan di Parlemen, mengatakan kepada Kantor Berita Mehr, Sabtu.

Seorang anggota Parlemen Iran percaya bahwa Joe Biden tidak akan menghidupkan kembali JCPOA jika terpilih sebagai Presiden AS di Gedung mengikuti strategi tetap sebelumnya.“Beberapa percaya bahwa jika Biden memenangkan pemilu, dia akan menghidupkan kembali JCPOA tapi saya rasa ini tidak akan terjadi karena pejabat Amerika sedang mengejar strategi tetap dan berusaha untuk menindas negara lain; dan kami tidak menyerah pada perilaku ini, ”Fada-Hossein Maleki, perwakilan Zahedan di Parlemen, mengatakan kepada Kantor Berita Mehr, Sabtu.Calon Demokrat Joe Biden dan kampanyenya mengklaim dia akan kembali ke JCPOA tetapi juga untuk mempertahankan tekanan pada Republik Islam Iran. Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu pada Mei 2018, mengadopsi apa yang disebut kebijakan 'tekanan maksimum' terhadap Iran untuk menekan Teheran menjadi 'kesepakatan yang lebih baik' tetapi pejabat Iran mengatakan itu tidak akan menyerah pada perilaku 'intimidasi' Amerika Serikat.“Apakah Biden terpilih atau Trump, itu tidak akan berpengaruh pada kebijakan terhadap Iran. Juga Republik Islam Iran tidak berpihak pada pihak manapun karena semua pejabat AS memiliki karakteristik hegemoni, ”Maleki, yang juga emnjabat sebagai anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, menambahkan.(IT/TGM)